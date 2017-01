Înjunghiat de un bărbat cu probleme psihice

Un tînăr în vîrstă de 20 de ani, din satul constănţean Osmancea, a ajuns, marţi seară, în stare gravă, la spital, după ce a fost înjunghiat de un bărbat care suferă de schizofrenie. Oamenii legii spun că Ghiursel Acmola, de 34 de ani, şi-a atacat victima în plină stradă, lovind-o cu un cuţit în zona abdomenului. “Mă îndreptam spre magazinul din sat. M-a văzut pe stradă şi a venit ţintă spre mine. Nu am ştiut ce vrea să facă. În momentul în care s-a apropiat, am zărit lama cuţitului, dar nu am mai avut cum să mă feresc. Am avut noroc că s-a oprit după prima lovitură, pentru că altfel nu cred că aş fi scăpat cu viaţă. După ce a plecat, am strigat după ajutor şi oamenii au sunat la 112 ca să cheme o ambulanţă”, a declarat Techin Geafar, victima agresiunii. Tînărul a fost transportat în stare gravă la Spitalul Clinic Judeţean Constanţa, unde medicii l-au operat de urgenţă, reuşind să-i salveze viaţa. Poliţiştii spun că incidentul a pornit de la cîteva piese de moped, pe care tînărul ar fi trebuit să i le înapoieze agresorului. Pentru că nu a făcut-o, ar fi putut plăti cu viaţa. Oamenii legii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care s-a petrecut agresiunea. În funcţie de gravitatea rănilor suferite de victimă, poliţiştii vor face încadrarea juridică a faptei. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa.