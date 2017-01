Înjunghiat de un client răzbunător

Clienţii unui bar din Constanţa au asistat, în noaptea de sîmbătă spre duminică, la un scandal în toată regula, care a fost la un pas de a se încheia cu o crimă. Alexandru Aldea, de 50 de ani, din Constanţa, este după cum spun angajaţii barului situat pe str. Oborului, un client fidel al localului, astfel că, sîmbătă seara, el se afla la una dintre mese. Poliţiştii spun că, după ce a băut destul de mult, bărbatul a început să facă scandal, motiv pentru care, patronul barului, Adrian Geambazu, a vrut să-l dea afară. Clientul a încercat însă să se împotrivească, cei doi luîndu-se în cele din urmă la bătaie. După o “repriză” de cîteva minute, care s-a derulat în faţa localului, şi în care cei doi s-au lovit cu pumnii şi picioarele, la faţa locului a ajuns şi o patrulă de poliţie. Oamenii legii i-au despărţit pe bătăuşi, iar pentru a calma spiritele, cei doi au fost luaţi la secţie. Potrivit anchetatorilor, deşi s-a ales cu o amendă de 5 milioane de lei, pentru tulburarea liniştii publice, Aldea s-a reîntors la bar deîndată ce a părăsit sediul poliţiei, cu gînd să se răzbune. Iar cum patronul localului nu ajunsese încă, bărbatul s-a aşezat la una dintre mese, hotărît să-l aştepte, pentru “a clarifica situaţia”, după cum l-au auzit martorii spunînd. Bărbatul nu a avut prea mult de aşteptat, căci după doar cîteva minute, Geambazu şi-a făcut apariţia, de data aceasta însoţit de un prieten, Alexe Iarnă, de 50 de ani, din Constanţa. “Cînd a venit patronul, am ieşit din bar să-i spun să nu intre, că iar s-a întors Aldea şi să nu iasă din nou scandal. Au ieşit din nou afară, unde s-au mai certat pentru un timp, după care Aldea a plecat spre casă. Noi toţi am crezut că nu se mai întoarce, dar ne-am înşelat”, povesteşte Nicoleta, barmaniţa localului. Enervat că a fost dat de două ori afară din acelaşi bar, Aldea s-a decis să-şi facă dreptate, şi s-a întors cu un cuţit de bucătărie, cu care, după cum spun anchetatorii, intenţiona să-l înjunghie pe patronul localului. Nu a mai avut însă răbdare să-l caute, astfel că şi-a vărsat nervii pe prima persoană care i-a ieşit în cale: el a băgat, de două ori, cuţitul în burta lui Alexe Iarnă. După cum au arătat poliţiştii, acesta i-a căzut victimă pentru simplul motiv că se afla în dreptul intrării în local. “S-a certat cu prietenul meu, nu ştiu ce au avut de împărţit, dar s-a răzbunat pe mine”, a afirmat victima agresiunii. Alarmaţi de cele întîmplate, angajaţii barului au chemat poliţia, pentru a două oară în noaptea respectivă, dar şi ambulanţa, care l-a transportat pe rănit la spital. Aldea a fost prezentat, ieri, în faţa procurorilor Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa sub acuzaţia de tentativă de omor. Anchetatorii spun că bărbatul a recunoscut acuzaţiile care i se aduc, susţinînd că a fost înfuriat de atitudinea celor de la bar. În urma audierilor, procurorii au propus instanţei arestarea agresorului pentru 29 de zile.