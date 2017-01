Înjunghiat în hotelul Histria

Un bărbat a fost înjunghiat noaptea trecută, în camera 112 a Hotelului Histria, din Mamaia, de colegul său de muncă. Victima, Marian Sulică, de 32 ani, din localitatea Rasova, a ajuns la spital cu o plagă înjunghiată în abdomen. Victima spune că, miercuri seara, a băut în barul hotelului vreo trei beri şi tot atîtea coniace împreună cu agresorul, Mihăiţă Vasiliu, 32 de ani. La un moment dat, Sulică a observat că i-au dispărut banii şi telefonul. „Mai aveam în jur de 300 lei din salariul pe care îi primisem de la firma de construcţii unde am lucrat. Restul de 80 de lei îi băusem împreună cu Marian Sulică şi cu încă trei muncitori cu care stătea el în cameră”, a declarat Vasiliu. Bărbatul spune că, în momentul în care s-a trezit din băutură, s-a dus în camera lui Sulică şi i-a zis că i-au dispărut banii şi telefonul. „Ne-am luat la ceartă, ne-am îmbrîncit, iar el a scos un cuţit şi mi l-a înfipt în stomac. Avea cuţitul pregătit, altfel nu-mi explic de unde l-a scos. Nu ştiu ce a fost în capul lui Mihăiţă Vasiliu, cel care m-a înjunghiat. Sîntem de-o vîrstă, din aceeaşi localitate, din Rasova, am lucrat mult timp împreună...” Medicii Clinicii de Chirurgie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, unde este internat Marian Sulică spun că starea bărbatului este stabilă, el fiind diagnosticat cu plagă înjunghiată abdominală. Ambii muncitori erau angajaţi la firma Grup Rihana Constructor. Vasiliu a fost reţinut, ieri, iar procurorul criminalist care l-a audiat, a propus instanţei arestarea preventivă a acestuia sub acuzaţia de tentativă de omor.