Înjunghiată în scara blocului

SCANDAL O tânără de 22 de ani, din Mangalia, a trecut, ieri dimineaţă, prin clipe de groază, după ce a fost atacată în scara blocului în care locuieşte. Totul s-a întâmplat în jurul orelor 07.00, la parterul imobilului, după ce Andreea Barbu, de 22 de ani, s-a întâlnit cu soţul ei, Cătălin Barbu, de 29 de ani, de care este despărţită şi împotriva căruia a obţinut un ordin de restricţie după mai multe scandaluri pe care acesta le-a provocat. Poliţiştii spun că cei doi s-au luat la ceartă în clipa în care s-au văzut, Andreea Barbu cerându-i lui Cătălin Barbu să plece şi să-i dea pace. Potrivit anchetatorilor, nu a durat mult până când bărbatul şi-a pierdut cumpătul, a scos din buzunar un briceag şi s-a repezit spre tânără, aplicându-i acesteia o lovitură în zona lombară. Cătălin Barbu susţine că nu a plănuit nimic. „Nici măcar nu ştiam că o voi vedea. Eu credeam ca la ora aia va fi plecată la serviciu. Nu am vrut nimic altceva decât să-mi văd cei trei copii pe care ea îmi interzice să-i vizitez. Am dat nas în nas cu ea şi atunci a început să ţipe la mine. Am vrut să-i explic de ce am venit, după care am încercat să o sperii cu acel briceag. Din păcate, s-a întâmplat asta. Am mers apoi la Poliţie şi m-am predat”, a declarat Cătălin Barbu.

REŢINUT O vecină de-a victimei a apelat linia unică 112 şi a cerut ajutorul autorităţilor. La locul incidentului a sosit o ambulanţă care a transportat-o pe tânără la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde aceasta a rămas internată. „Pacienta a fost supusă unei intervenţii chirurgicale şi este în acest moment internată în Secţia de Terapie Intensivă. Este echilibrată şi stabilă, dar avem dubii în privinţa recuperării sale locomotorii”, a declarat, ieri după-amiază, dr. Cătălin Grasa, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa. După ce medicii legişti au constatat că lovitură primită i-a pus tinerei viaţa în pericol, cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. „Suspectul urmează să fie reţinut pentru 24 de ore pe bază de ordonanţă, iar mâine (astăzi - n.r.) va fi prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracţiunii de tentativă de omor”, a declarat Andrei Bodean, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.