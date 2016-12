Înlesniri la credite pentru producători

Producătorii vor beneficia de mai multe facilităţi pentru exploataţiile pe care le deţin. Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA) a încheiat acte adiţionale la convenţiile pentru finanţarea activităţilor beneficiarilor Măsurii 2.1.5. privind plăţi referitoare la bunăstarea animalelor (n.r. - porcine). Potrivit acestor acte adiţionale, APIA poate emite, la cererea solicitantului, o a doua confirmare scrisă (n.r. - adeverinţă) - prin care se atestă că producătorul a depus cerere de ajutor pentru Măsura 2.1.5. - Plăţi privind bunăstarea animalelor. În plus, este confirmată suma reprezentând 25% din valoarea sprijinul solicitat, cu condiţia ca valoarea primei adeverinţe eliberate să fie acoperită de valoarea decontului justificativ depus. Agenţia a încheiat acte adiţionale cu bănci precum: CEC BANK S.A, Raiffeisen Bank, Banca Română pentru Dezvoltare, OTP Bank, Unicredit Țiriac, Banca Comercială Română, Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop, Banca Comercială Carpatica, Banc Post etc. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA şi Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii garantează 80% din valoarea creditului contractat de fermier. APIA atenţionează beneficiarii că banca are dreptul de a impune, pe lângă o serie de adeverinţe/acte doveditoare necesare dosarului, propriile condiţii de creditare, stabilite de către creditor şi aprobate de către Banca Naţională a României.