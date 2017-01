Înlocuirea lui Boc, privită cu scepticism de Opoziţie

Liderul senatorilor PNL, Puiu Haşotti, nu crede o iotă din „bârfa” privind posibila înlocuire a premierului Emil Boc din fruntea Guvernului. „Toate zvonurile despre înlocuirea lui Emil Boc nu au fost decât diversiuni ieftine. Orice propunere ar face preşedintele Traian Băsescu în afara unui prim ministru USL va fi respinsă de Uniune”, a declarat Puiu Haşotti. Pe de altă parte, liderul senatorilor PNL a afirmat că, în cazul în care UDMR va decide să iasă de la guvernare, USL îi va propune un parteneriat corect şi eficient. Şi, dacă tot am vorbit de o primenire a Executivului, presa centrală a arătat că o remaniere guvernamentală ar putea avea loc în iunie, în vizor fiind trei ministere - Economia, Agricultura şi Finanţele -, la care se adaugă postul încă vacant de la Muncă. Prima schimbare de miniştri din acest an ar putea avea loc peste două săptămâni, discuţiile pe această temă fiind programate pentru lunea viitoare. În cazul Ministerului Economiei, Ion Ariton ar putea fi înlocuit de unul dintre secretarii de stat din cabinetul său sau s-ar putea nominaliza unul dintre membrii taberei Blaga. Surse din conducerea PDL au precizat că, în privinţa Ministerului Agriculturii, Valeriu Tabără ar urma să fie înlocuit cu deputatul Stelian Fuia. Alte ministere vizate de posibila remaniere ar fi cel al Comunicaţiilor şi cel al Educaţiei. Precedenta remaniere a avut loc în septembrie 2010, când jumătate dintre ministere au primit noi şefi: Gheorghe Ialomiţianu, la Finanţe, Nelu Ioan Botiş, la Muncă, Ion Ariton, la Economie, Anca Boagiu, la Transporturi, Valerian Vreme, la Comunicaţii, Valeriu Tabără, la Agricultură, şi Traian Igaş, la Interne. Despre remanierea Guvernului a vorbit inclusiv preşedintele Traian Băsescu, care a spus, joi seara, că există această posibilitate, dar a refuzat să indice eventualii miniştri vizaţi pentru schimbare, afirmând că „relansarea guvernării” va fi subiectul unei analize interne a noii conduceri a PDL. „Eu cred că, foarte curând, noul Birou Permanent Naţional va avea o discuţie internă. De-abia au câteva zile de când au fost aleşi. Probabil săptămâna viitoare, peste două săptămâni, vor analiza şi soluţii de relansare a guvernării. Am convingerea că sunt un partid responsabil”, a declarat Traian Băsescu. La întrebarea moderatorului referitoare la varianta unui premier tehnocrat, preşedintele Băsescu a declarat că „deocamdată cuvântul de ordine este stabilitatea”.