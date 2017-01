Înmormîntare cu scene de groază

Să pierzi un membru al familiei este tragic. Să-l conduci pe ultimul drum şi să-i vezi trupul neînsufleţit prăbuşindu-se din coşciug pe fundul gropii ţine de domeniul ficţiunii. Din nefericire, rudele unui bărbat care a fost înmormîntat, ieri dimineaţă, în cimitirul din zona Viile Noi au trăit această experienţă de coşmar. „L-am îngropat astăzi (nr- ieri) pe tatăl meu. Eu am luat-o înaintea preotului şi am ajuns primul la groapă. Cînd am văzut cum arăta, mi-am dat imediat seama că este mult prea îngustă pentru dimensiunile coşciugului. Au venit şi groparii şi mi-au spus că nu e nicio problemă, că ei ştiu mai bine. Au încercat să-l coboare, însă nu au reuşit, deoarece coşciugul era mai mare decît groapa. Au încercat să-l îndese, dar, la un moment dat, capacul coşciugului s-a deschis şi trupul tatălui meu s-a prăbuşit în groapă din cauza groparilor, care erau în stare de ebrietate ”, a declarat Vasile Ştefan, fiul defunctului. Rudele acestuia spun că groparii nu au respectat dimensiunile pe care le-au comandat pentru groapă: „Ei au încercat să coboare sicriul pe cant, capacul s-a deschis, pentru că nu l-au înşurubat bine şi mortul a căzut în groapă. Hainele i s-au rupt, s-a umplut de pămînt pe faţă, a rămas cu burta goală şi a plesnit”, a povestit Ana Butuşina, în vîrstă de 56 de ani, cumnata defunctului. După ce au asistat la această scenă de groază, trei femei din rîndul rudelor au leşinat şi s-au rănit în cădere, o ambulanţă fiind chemată pentru acordarea primul ajutor. După ce spiritele s-au mai potolit, iar medicii au plecat din cimitir, ceremonia a putut fi încheiată. „Au lărgit groapa şi, în cele din urmă, mortul a fost înhumat. Am plătit 650 de lei pentru această groapă şi ne-au luat banii înainte, ca să îşi bată joc de noi. Am de gînd să merg la Oficiul pentru Protecţia Consumatorului”, a declarat Vasile Ştefan, fiul defunctului. Explicaţia lui Eugen Ene, administratorul cimitirului, despre cele petrecute este total diferită: „În condiţiile în care serviciile prestate într-un cimitir nu pot fi sistate din cauza condiţiilor meteorologice, în cursul zilei de ieri, din cauza caniculei, unuia dintre angajaţi i-a venit rău şi, la efectuarea serviciului de înhumare, nu s-a sincronizat cu ceilalţi colegi participanţi la ceremonial, acest lucru ducînd la dezechilibrarea sicriului care era coborît. La intervenţia promptă a administraţiei, incidentul a fost remediat imediat. Societatea care administrează cimitirul a luat imediat măsuri pentru verificarea capacităţii de muncă a celui implicat în incident, cît şi a celorlalţi angajaţi implicaţi în efectuarea serviciilor funerare. Administraţia cimitirului regretă acest nefericit incident, cu atît mai mult cu cît asemenea evenimente n-au mai avut loc niciodată în cadrul desfăşurării ceremoniilor şi pe această cale cere scuze familiei implicate”.