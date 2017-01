„Te căutăm pretutindeni şi nu te găsim decît în noi”... Acesta a fost mesajul scris sub fotografia Mihaelei Minea, tînăra din comuna Cobadin care a murit în ziua nunţii ei, într-un tragic accident rutier petrecut în apropierea localităţii Ciocîrlia. Zeci de rude, prieteni şi localnici au condus-o, ieri după-amiază, pe Mihaela Minea, pe ultimul drum. La ieşirea din biserică, trupul neînsufleţit al miresei a fost purtat pe sub un pod de flori. Mihaela Minea a fost înmormîntată în rochia de mireasă pe care ar fi trebuit să o îmbrace în cea mai fericită zi a vieţii ei. Oamenii sînt încă în stare de şoc. „Este cumplit ce s-a întîmplat. Cînd am văzut-o în rochia de mireasă, am izbucnit în lacrimi. Nu pot să cred că şi-a pierdut aşa viaţa. Tot sîmbătă şi-a botezat fetiţa”, a mărturisit una dintre vecinele Mihaelei Minea. De la biserica în care Mihaela şi soţul ei ar fi trebuit să-şi unească sîmbătă destinele în faţa lui Dumnezeu, cortegiul funerar a plecat spre cimitirul din Cobadin. Acolo, Iulian şi-a luat rămas bun de la mama copilului său, de la femeia alături de care îşi imagina că îşi va petrece tot restul vieţii....„Cînd am aflat ce nenorocire s-a întîmplat, nu mi-a venit să cred. Atunci, în clipa aceea, mi-aş fi dorit să pot vorbi cu Dumnezeu şi să-l întreb „de ce s-a întîmplat asta, Doamne? De ce?” Dacă atunci m-ar fi întrebat cineva dacă eu cred în Dumnezeu, aş fi rămas mut! Nu aş fi ştiut ce să răspund... Aveai tot timpul senzaţia că Mihaela zîmbeşte. Aşa erau ochişorii ei. Era mereu respectuoasă şi dispusă să-i ajute pe cei din jur. Se împărţea între soţ şi familia ei. Mergea mereu acasă la tatăl şi la fraţii ei, cărora le gătea şi de care avea grijă. Era extrem de devotată...”, spune Cornel Cocoş, preotul din Cobadin.

Iulian şi Mihaela Minea au trecut printr-o serie incredibilă de ghinioane. În urmă cu doar o săptămînă, tînărul a fost implicat într-un accident rutier, din care a scăpat, însă, cu doar cîteva zgîrieturi. Cei doi tineri au vrut să facă nunta încă de anul trecut, dar au fost nevoiţi să renunţe pentru că tatăl lui Iulian a murit. Sîmbătă dimineaţă, cu doar cîteva ore înainte de cumplitul accident în care Mihaela Minea şi-a pierdut viaţa, Iulian şi Mihaela îşi botezaseră fiica în vîrstă de două luni. Sîmbătă se pregăteau să-şi unească destinele în faţa lui Dumnezeu la biserica din Cobadin, iar apoi să-şi primească invitaţii la petrecerea pentru care închiriaseră restaurantul hotelului “Ambasador”, din staţiunea Mamaia. Cei doi tineri erau împreună de aproape trei ani.

Filmul tragediei

Amintim că Mihaela Minea şi-a pierdut viaţa, sîmbătă după-amiază, într-un tragic accident rutier petrecut în jurul orelor 14.50, lîngă localitatea Ciocîrlia. Tînăra se întorcea din Constanţa, la bordul unui autoturism marca Opel, înmatriculat B 7496 PC, la volanul căruia se afla George Bădilă, de 25 de ani, unul dintre prietenii lui Iulian Minea. Lucrătorii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) spun că George Bădilă s-a angajat în depăşirea unui microbuz de marfă, marca Iveco, înmatriculat CT 31 EXC, la volanul căruia se afla Hristu Ion, de 52 de ani. În momentul în care a văzut că de pe contrasens vine o altă maşină, George Bădilă s-a speriat şi a încercat să revină pe banda sa de mers. În secunda următoare, Opelul a acroşat microbuzul, ambele autovehicule ieşind în decor şi lovind un copac de pe marginea Drumului Naţional 3 (Constanţa - Ostrov). În urma teribilului impact, Mihaela Minea, care se afla pe scaunul din dreapta faţă al Opelului, a murit pe loc. Tînăra, care avea voalul de mireasă pe cap, se întorcea din Constanţa, de la coafor. Se pregătea pentru cununia religioasă, care ar fi trebuit să se oficieze în biserica din Cobadin. Trupul neînsufleţit al femeii a fost scos din autoturism de un echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea”. George Bădilă, şoferul Opelului, a suferit un traumatism de coloană lombară şi a fost transferat, din urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală din Eforie Sud.