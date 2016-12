Înmulţirea taxelor indirecte, efect direct al crizei

Criza economică a determinat un număr mai mare ca niciodată de state să se bazeze pe taxele indirecte ca metodă de reechilibrare a bugetelor şi stimulare a creşterii, potrivit celui mai recent raport al Ernst & Young (E&Y), „Indirect Tax in 2013: With change comes complexity”. Analiştii E&Y confirmă creşterea accentuată a taxelor indirecte, care pune şi mai multă presiune asupra administraţiilor fiscale, întrucât ele trebuie să asigure conformarea contribuabililor. „Numărul impresionant de taxe indirecte şi schimbările lor au copleşit companiile. Fenomenul face dificilă păstrarea unei imagini de ansamblu. În plus, din cauza crizei, taxele pe bunuri şi servicii au crescut constant, iar domeniul de aplicare a TVA s-a lărgit, fapt care a dus la creşterea preţurilor din retail şi, implicit, la un risc mai mare de neconformare”, spune şeful departamentului de taxe indirecte din E&Y, Philip Robinson. În Europa, spre exemplu, TVA medie a crescut de la 19,5 la 21%, în ultimii ani. Potrivit raportului, în cele 39 de state analizate, „numărul controalelor fiscale a crescut şi există semnale că va continua să crească”: „Totodată, multe ţări aplică acum un regim mult mai strict de penalizări. Amenzile s-au majorat în peste 70% dintre ţările studiate”.