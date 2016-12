Inna a câştigat publicul olandez

Inna a avut un show de succes în Olanda, la gala premiilor School Awards din acest an. Cele mai cunoscute piese ale mangalioatei au fost aplaudate de un public numeros şi gălăgios, care s-a adunat la Heineken Music Hall din Amsterdam, pentru a o admira… live. Nu au lipsit nici momentele de suspans: un cameraman concentrat să filmeze show-ul româncei a căzut de pe scenă. „Upsss.. I\'m very sorry for this”, a spus, amuzată, Inna, postând incidentul pe pagina sa de Facebook. Ea a avut parte şi de o surpriză din partea organizatorilor: în timpul concertului, aceştia i-au oferit „Discul de Aur” pentru cele 25.000 de albume… „Hot”, vândute până în prezent, în Olanda.