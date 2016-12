Inna a fost refuzată la o preselecţie din cauza... aspectului fizic

Până să ajungă o vedetă de talie internaţională, constănţeanca Inna a participat la mai multe competiţii printre care şi „Alege A.S.I.A”, primul concurs muzical de tip reality-show făcut în România. Inna nu a fost selectată atunci pe motiv că… nu arăta la fel de bine ca celelalte fete.

„Am fost la multe preselecţii: pentru „Alege A.S.I.A.” etc. Ei, şi eu, pentru că nu eram atât de dezvoltată sau atât de frumoasă precum erau alte fete care concurau ca şi mine, nu am câştigat. La Constanţa, cred că eu eram răţuşca neagră”, a povestit Inna, într-un interviu acordat recent unui site muzical. În acelaşi interviu, Inna a spus că niciodată nu i-a plăcut matematica. „Cred că mereu am fost cel mai slab elev la mate. În schimb, la română eram tot timpul apreciată şi făceam parte din Cercul de literatură. Îmi plăcea mai mult să visez şi mi se părea că cifrele sunt ceva exact, care nu mă interesează, pentru că niciodată o cifră nu poate însemna nimic altceva aşa cum poate însemna un cuvânt”, a mai spus cântăreaţa.