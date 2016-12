Inna a lansat un nou videoclip de sărbători

Celebra solistă constănţeancă Elena Alexandra Apostoleanu, cunoscută sub numele de scenă Inna, a lansat un nou videoclip, intitulat „I Need You for Christmas”. Filmările, care prezintă teme specifice Sărbătorilor de iarnă,

au fost realizate la patinoarul din complexul AFI Palace, din capitală, şi au durat cinci ore. Regia acestei pelicule îi aparţine cunoscutului producător Tom Boxer, cu care artista a realizat şi precedentul său clip muzical, cel al piesei „Amazing”. În acelaşi cadru, simpatica artistă din Mangalia a fost subiect şi pentru o şedinţă foto, unde l-a avut ca fotograf pe Edward Aninaru.

În videoclipul „I Need You for Christmas” Inna încearcă să surprindă sentimentul plăcut al Sărbătorilor de iarnă. Această lansare vine la doar două zile după ce artista a anunţat că urmează o lansare de album şi peste continent, în SUA. Pentru că se apropie Crăciunul, iar printre artişti este o adevărată modă lansarea de piese specifice sezonului rece, frumoasa solistă a lansat recent şi o nouă piesă, intitulată... „Merry Christmas”.