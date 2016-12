Inna a lansat videoclipul „Endless”

Inna a lansat, ieri, videoclipul care ilustrează piesa „Endless\", cel mai nou extras pe single de pe ultimul ei album, „I Am the Club Rocker\". Regia acestui videoclip este semnată de Alex Herron, cel cu care Inna a filmat şi videoclipurile „Club Rocker\", „Sun Is Up\" şi „Un Momento\". Herron are în palmares colaborări notabile cu artişti internaţionali celebri precum Taio Cruz, Tinie Tempah, Kesha, Tim Berg sau Afrojack.

În altă ordine de idei, de Ziua Internaţională a Luptei Împotriva Violenţei Domestice, marcată pe 25 noiembrie, artista a profitat de această oportunitate pentru a participa activ la campania socială „Bring the Sun In My Life\", care îşi propune să întindă o mână de ajutor femeilor care se confruntă cu această problemă. Campania este susţinută de alte 13 femei care activează în domenii diferite, dar care cred în acelaşi mesaj: „Your voice matters! No Violence, No Endless Pain\" (Vocea ta contează! Fără violenţă! Fără durere permanentă!). Inna a semnat şi o petiţie de susţinere a campaniei.

Această piesă este noul single promovat, ales după numărul fanilor interesaţi de el, iar la începutul acestei săptămâni, Inna a lansat şi un teaser prin care şi-a pregătit fanii de lansarea noului clip, diferit de ceea ce au văzut în videoclipurile ei de până acum.