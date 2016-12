Inna a pierdut la Cannes din cauza lui Bieber

Reprezentanta României la premiile NRJ din Franţa, Inna, a fost nominalizată la categoria \"Revelation Internationale de l\'anee\", însă a pierdut trofeul în faţa lui Justin Bieber. Cu acest prilej, solista a îmbrăcat acelaşi model de rochie pe care l-a ales Jennifer Lopez pentru noaptea de Revelion. Pe covorul de la Cannes, Inna a purtat un model Herve Lejer, în valoare de 2.500 de dolari.

Shakira a fost desemnată artista internaţională a anului şi a mai primit un premiu pentru cel mai bun cântec internaţional, \"Waka Waka\", iar cei de la Black Eyed Peas au luat trofeul categoriei “International Group/Duo of the Year” şi “Concert of the Year”. Hitul anului a fost considerat \"Club Can\'t Handle Me”, care aparţine duo-ului Flo Rida - David Guetta.