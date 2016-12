Inna a refuzat să reprezinte România la Eurovision

Reprezentanţii TVR i-au propus Innei să reprezinte România la Eurovision. Artista a refuzat, însă, pe motiv că agenda sa încărcată nu îi permite să mergă la Baku, în perioada 22-26 mai, când este programat concursul internaţional de interpretare.

„Mi s-a propus să particip la Eurovision din partea României, dar din cauza turneului „I Am The Club Rocker”, nu am putut să accept. Nu aş fi avut timp să mă pregătesc pentru eveniment aşa cum mi-aş fi dorit. Însă nu este exclus să mă vedeţi pe viitor la Eurovision!\", a declarat Inna. „Au fost, într-adevăr, nişte discuţii cu TVR, dar acestea au venit foarte târziu. Noi aveam încă de la jumătatea anului trecut o agendă făcută pentru 2012. Au existat şi anumite propuneri de turnee pentru S.U.A, pe care le discutăm de aproape un an, în vederea programării, întrucât apăreau anumite discrepanţe între datele dorite de organizatori, gen azi la New York, mâine la Los Angeles. Din cauza oboselii, acest lucru era imposibil. De aceea am programat turneul în următoarele luni... Avem America Latină, apoi Statele Unite. Acum, la începutul anului, facem producţie muzicală, pentru că în vară dorim să facem un re-released al albumului. La sfârşitul acestei luni, turnăm un nou clip, producţie mare. Deci Inna e superîncărcată. Fizic, nu avem timp în acest an pentru Eurovision\", a explicat şi PR-ul artistei.