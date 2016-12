Inna dă o nouă lovitură: „10 minutes”

Deşi a fost lansată cu o lună în urmă, noua piesă a Innei, „10 minutes”, se regăseşte în topurile radiourilor din Turcia, Ungaria şi Cehia. Se anunţă, astfel, un nou hit, după celebrul „Hot” al simpaticei mangalioate. În această perioadă, solista are deja programate trei concerte în Turcia, astăzi, la Istanbul, şi Eskisehir, iar pe 27 februarie, la Ankara.

De asemenea, în Ungaria, în Dance Top 40, se află nu mai puţin de patru piese ale artistei, printre care „10 minutes” ca new entry pe poziţia 32, fiind singurul artist cu patru piese în top. Chiar şi în Cehia, „10 minutes” este prezentă în topurile radiourilor importante. Mai mult, Inna se poate mândri cu trei piese în Top 100 al celor mai difuzate piese din Cehia, ultimul hit fiind new entry pe poziţia 51. Solista are programate şi două concerte în Cehia, pe 26, respectiv, 27 martie.

Piesa „10 minutes” va beneficia şi de un videoclip care va fi filmat în curând, în afara ţării, alături de un regizor celebru. Deşi urmează un program încărcat, cu concerte programate în Germania, Turcia, Grecia, Cipru, Italia, Spania, Rusia şi UK, constănţeanca pregăteşte lansarea unei noi piese de club şi se arată dispusă ca în viitorul apropiat să colaboreze cu artişti străini, ale căror nume nu le-a făcut, însă, publice.