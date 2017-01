„Inna este unul dintre cele mai bune produse de export ale României”

Succesul fulminant al Innei în topurile internaţionale, în decursul a numai doi ani, a fost comentat pe larg în ediţia online de vineri a cotidianului britanic „The Guardian”. „Pop-starul român a vândut, deja, 350.000 de download-uri în Marea Britanie. Cum s-a întâmplat asta? Şi noi am vrea să ştim\", începe articolul dedicat frumoasei cântăreţe din Mangalia. Publicaţia remarcă, totodată, faptul că, spre deosebire de alte fenomene muzicale din estul Europei, Inna nu şi-a reprezentat niciodată ţara la Eurovision. „Din păcate, Inna nu are o pălărie ţuguiată, nici nu îşi cântă cântecele îmbrăcată în costumaţie de zână în timp ce merge pe un monociclu. Şi, spre deosebire de Zdob şi Zdub, a ratat, de mai multe ori, ocazia de a reprezenta România la Eurovision. Este clar că stilul balcanic de muzică, cu trompete în stil ska şi post-punk-ul reprezintă o propunere mai bună decât sclipitorul şi captivantul eurodisco\", scrie „The Guardian”.

Jurnaliştii britanici vorbesc şi despre succesul Innei la public: „Staţi puţin... Inna este, din punct de vedere al poziţiei în topuri, „unul dintre cele mai bune produse de export ale României”, care (trageţi aer adând în piept) a vândut peste un milion de discuri la nivel mondial, a devansat-o pe Ke$ha din poziţia de numărul 1 în topul US Billboard, a câştigat 21 de premii şi a apărut pe copertele a peste 30 de reviste din Europa, a avut 150 de milioane de vizualizări pe YouTube şi are peste două milioane de prieteni pe Facebook\".

Din prezentarea „The Guardian”, însă, nu lipsesc nici remarcile ironice cu privire la versurile cântecului \"Sun Is Up\", ajungând la concluzia că fragmentul „put your hands in the sky\" aminteşte de piesa Sabrinei, \"Boys Boys Boys\". „Lucrurile sunt şi mai interesante la piesa care dă titlul albumului, care sugerează o atmosferă de Ibiza şi puţin David Guetta - asta dacă suntem generoşi. Partea cu „la la la” pare cântată de un chelner sexy care s-a pierdut şi el prin cadru. În mod ciudat, cu chitară cu tot, melodia nu e rea pentru un techno de Castilia\", scrie „The Guardian”.

Printre recomandările pentru albumul Inna, The Guardian găseşte un citat de pe amazon.com: „Nu e vorba de ceva revoluţionar, dar nici despre ceva oribil. Este un disc dance-pop melodic şi distractiv\".

În prezent, Inna este numărul 1 în Franţa şi, în august, îşi va lansa cel de-al patrulea single în Marea Britanie, unde a vândut 350.000 de download-uri.