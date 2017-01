Inna, în topul difuzărilor radio şi TV

Pentru a treia săptămână la rând, Inna, cu piesa „Amazing”, se află în vîrful clasamentului referitor la numărul difuzărilor radio şi TV, potrivit datelor furnizate de Nielsen Romania. Pe locul secund staţionează Connect-R, cu hitul acestei veri, „Burning Love”, iar pe poziţia a treia a urcat proiectul Radio Killer cu melodia „Voila”.

Este o veste bună pentru artiştii români care acced în mod evident în playlist-urile posturilor de radio şi ale televiziunilor de muzică din ţară. Singurii care mai „atacă” dominaţia generată de dance-urile autohtone sunt Black Eyed Peas, cu „I Gotta Feeling” şi Pitbull, cu „I Know You Want Me”. În Top 10 s-au mai clasat Puya, cu „Change”, Morandi, cu single-ul „Colors” şi DJ Andi feat. Stella, cu „Freedom”, în timp ce şlagărul lui Neylini, „Muleina”, a căzut până pe locul 40.