Inna, între cadouri şi videoclipuri scumpe

Cunoscuta solistă mangaliotă Inna va oferi cadou... maşina proprie, un Porsche Boxster, de peste 70.000 euro, unui fan de pe Facebook, cu condiţia ca în 48 de ore să ajungă la 1 milion de fani pe pagina online amintită. În prezent, ea are aproape 600.000 de fani pe Facebook. Promisiunea artistei este redactată în limba engleză astfel încât să intre şi în atenţia celor ce-i apreciază muzica din afara ţării. Judecând după admiratorii înscrişi pe site-ul de socializare menţionat, Inna poate să privească în jos către celebrităţi precum Nelly Furtado (415.000 de fani), Kelly Rowland (165.000), Taio Cruz (315.000), Flo Rida (170.000), Pixie Lott (250.000), Alexandra Burke (175.000), Fedde le Grand (80.000) sau Kelis (70.000).

În prezent, Inna se pregăteşte să filmeze un videoclip pentru piesa „Sun Is Up”, în regia lui Alex Herron, nominalizat la premiile Grammy în urmă cu un an, pentru categoria Best Video. Noul clip va costa 60.000 euro, cu 10.000 euro mai puţin decât cel al piesei „10 Minutes”, care a fost realizat, la Londra, de celebrul regizor britanic Paul Boyd, cel care a reprezentat numeroase vedete internaţionale printre care Kylie Minogue şi Sting. Veştile bune pentru cântăreaţa mangaliotă vin, în această săptămână, tot din Anglia, unde piesa „Amazing” a ajuns pe prima poziţie în topul MTV Dance Chart.