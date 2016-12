Inna lansează primul clip din 2013

Cea mai cunoscută cântăreaţă autohtonă peste hotare, constănţeanca Inna, lansează mâine videoclipul piesei „More than Friends”, care se va afla pe următorul ei album „Party Never Ends”. Clipul a fost filmat în Los Angeles, regizor fiind Edward Aninaru. Piesa va fi lansată în două variante, cea de-a doua fiind un featuring cu Daddy Yankee, artist nominalizat la Premiile Grammy.

Albumul „Party Never Ends” este cel de-al treilea din cariera Innei şi va fi lansat pe 1 martie. Piesele au fost înregistrate în Londra, Mexic, Bucureşti, Copenhaga şi Los Angeles, la acest material discografic lucrând producători mari, precum Steve Mac, Frank E, SoFly & Nius, Lucas Secon, The Insomniax, Thomas Troelsen, Orange Factory Music, Shermanology şi, bineînţeles, Play&Win. Inna a lansat de curând piesa care poartă numele albumului, cu un videoclip filmat în cadrul proiectului Rock the Roof, în Istanbul. Până în acest moment, sesiunile Rock the Roof filmate de Inna pe acoperişurile unor clădiri din Paris, Londra, Mexic, Bucureşti şi Istanbul au acumulat 10 milioane de vizualizări pe Internet.