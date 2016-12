Inna, lăudată de... Dana Marijuana!

Cunoscuta solistă mangalioată Inna se bucură, în acest moment, de aprecierea a milioane de fani din întreaga lume dar şi a unora dintre vedetele autohtone. După Andreea Bănică sau Anda Adam, laudele pentru miniona cântăreaţă vin de pe scena hip-hop-ului românesc. Dana Coteanu, mai cunoscută sub numele de scenă Marijuana, a declarat pe site-ul său, danamarijuana.ro, că este impresionată de talentul şi energia Innei: „Am văzut chiar astăzi prestaţia ei de la Starfloor din Paris şi am rămas plăcut surprinsă. O tot urmăresc de o perioadă, pentru că sunt curioasă să văd ce o să facă şi pot spune că m-a impresionat. Într-un timp foarte scurt a realizat atât de multe lucruri şi mi se pare că mereu se auto-depăşeşte, mă întreb unde are de gând să se oprească... dacă are de gând să se oprească undeva. Inna seamănă cu o veveriţă, aşa frumoasă şi plină de energie. Mă uit la ea că este micuţă şi mă întreb: de unde atâta energie? Personal mi se pare plină de energie pozitivă şi este o tipă care mă face să zâmbesc şi asta e ceea ce contează când vine vorba de un artist”.

Chiar dacă criticii Danei ar fi tentaţi să zâmbească, numeroşi fani ai hip-hop-ului apreciază părerile solistei, întrucât aceasta a ştiut să depăşescă nu doar sărăcia şi dependenţa de droguri, dar a putut chiar să îşi reia cariera artistică în momentul în care mulţi o credeau sfârşită în sărăcie şi deznădejde. Aflată în pregătire pentru lansarea noului album, Dana Marijuana se documentează intens pentru a se integra în tendinţele muzicale actuale. Astfel, cel mai recent single semnat de aceasta va fi lansat chiar săptămâna viitoare.