Inna, locul I la Eurodance 2010!

Inna, reprezentanta României în cadrul Eurodance 2010, una dintre cele mai importante competiţii de muzică dance din Europa, a fost declarată câştigătoare.

Single-ul ”Sun Is Up” a adunat 186 puncte, adică cele mai multe, din partea juriului de specialitate format din DJ, producători şi jurnalişti.

Artista româncă a fost urmată pe podium, cu 152 puncte, de suedezul Velvet şi al său remix ”My Destiny\", iar pe locul al III-lea s-au clasat Roni Meller şi grupul belgian Dee Dee, datorită piesei “The Day After\" (Will I Be Free)“. Inna este primul artist român care a reuşit să câştige celebra competiţie continentală Eurodance. În ediţia de anul trecut, cei de la DJ Project s-au clasat pe locul al IV-lea.