Inna nu l-a plagiat pe Pitbull

Suspiciunile de plagiat care au planat în această săptămână asupra Innei s-au risipit. Conform acestora, ultimul ei single „More than Friends” ar semăna cu piesa „Everybody F...s” a cântăreţului american Pitbull, însă cei de la Global Music Management au făcut lumină în acest caz printr-un comunicat, în care se precizează că ambele piese au aceiaşi compozitori. „Acuzaţiile de plagiat apărute sunt nefondate, autorul piesei lui Pitbull fiind acelaşi care a creat piesa „More than Friends”, DJ Frank E. Inna a lucrat împreună cu acesta în timpul vizitei ei din America, de vara trecută, iar videoclipul a fost filmat la sfârşitul lunii octombrie 2012”, se arată în comunicat. Noul clip al Innei a reuşit să adune, în doar cinci zile de la lansare, peste 1,5 milioane de vizualizări pe platforma online YouTube. Single-ul „More than Friends” va fi inclus pe noul album al Innei, „The Party Never Ends”, care va fi lansat, la începutul lunii martie, şi va conţine în jur de zece piese înregistrate la Londra, Los Angeles, Bucureşti, Mexic şi Copenhaga.