Inna şi Andreea Olariu reprezintă Constanţa la Premiile Muzicale Radio

Inna, Mădălina Manole şi Paula & Ovi au fost nominalizaţi pentru premiul „artistul anului”, la cea de-a IX-a ediţie a Premiilor Muzicale Radio România Actualităţi. Evenimentul se va desfăşura pe 13 martie, de la ora 18.15, la Sala Radio din capitală. În cursa pentru titlul de „cel mai bun interpret\" sunt Horia Brenciu, Keo şi Ştefan Bănică, în timp ce la categoria „cea mai bună interpretă\" au fost nominalizate Loredana, Paula Seling şi Nico. Smiley, Ovi Cernăuţeanu, Nicolae Caragia şi Adrian Cristescu figurează la categoria „cel mai bun compozitor\".

La categoria „cel mai bun album pop dance\", au fost nominalizate „Hot\" (Inna/ Roton), „Plec departe\" (Smiley/ Cat Music) şi Secret (Alex/ Roton), iar la „cel mai bun cântec pop dance\": „DiscoRomancing\" (Laurentiu Duţă/ Elena Gheorghe), „Don\'t Say It\'s Over (Alex), „Love Is For Free\" (Smiley), „Love in Brasil\" (Adrian Sana/ Andreea Bănică), „My Beautiful One\" (Xonia feat Deepcentral), „Something New\" (M. Ristea/ Andra) şi „Sun is Up\" (Inna). Alex, DJ Project, Inna şi Smiley concurează la categoria „cel mai bun artist pop dance\".

La secţiunea „cel mai bun cântec latino dance\", concurează „Abella\" (Adrian Cristescu/ Andra), „Love in Brasil\" (Adrian Sana/ Andreea Bănică) şi „Liber\" (Keo). La categoria „cel mai bun album pop\", participă „Love Mail\" (Nico), „9 Mădălina Manole\" şi „Superlove\" (Ştefan Bănică), iar la cea de „cel mai bun cântec pop\" - „Don\'t Wanna Miss You\" (Cătălin Josan), „Marea dragoste\" (Petru Mircea/ Mădălina Manole), „Playing with Fire\" (Ov. Cernăuţeanu/ Paula Seling & Ovi), „Plec pe Marte\" (A. Maria/ Smiley), „Poate undeva\" (L. Matei/ Nico) şi „Superlove\" (Ştefan Bănică). La categoria „cel mai bun album pop rock\" sunt nominalizate „12 Porţi\" (Iris), „Ca pe vremuri\" (Vunk) şi „Romantic\" (Direcţia 5), iar cel mai bun cântec pop rock va fi ales dintre „Ai un loc\" (Marian Ionescu), „Cât aş vrea să zbor\" (Iris), „Cele două cuvinte\" (Dan Teodorescu/ Taxi), „Stai pe-acelaşi drum\" (Bere Gratis) şi „Vreau o ţată ca afară\" (Cornel Ilie/ Vunk).

Trupele Direcţia 5, Iris şi Vunk concurează la categoria „cel mai bun artist pop rock\", iar la folk, nominalizaţi sunt: Nicu Alifantis, Florin Sasarman şi Victor Socaciu. Albumele „Cântece de şemineu\" (Nicu Alifantis), „Cântece de alcov\" (Dan Iagnov), „Iubiland\" (Loredana) şi „O rochie de mireasă\" (Corina Chiriac/Nicolae Caragia) aspiră la premiul „cel mai bun concept discografic\". În competiţia pentru premiul Radio România Junior se află constănţeanca Andreea Olariu, Maria Crăciun şi Mădălina Lefter.