Inna vorbeşte engleza!

Dacă în urmă cu doar câteva luni, Inna devenise - în ciuda ascensiunii fulminante în topurile din întreaga lume - ţinta ironiilor presei internaţionale, din cauza exprimării defectuoase în engleză, acum, frumoasa cântăreaţă din Mangalia se poate lăuda că a reuşit să descopere din... misterele limbii lui Shakespeare. Astfel, se pare că Inna evoluează atât din punct de vedere muzical şi al notorietăţii de care se bucură în marile ţări ale lumii, cât şi din prisma abilităţilor sale de a vorbi în limba engleză. Artista de la malul Mării Negre, a cărei voce răsună la radiourile din toată Europa, şi-a dovedit progresele lingvistice în cadrul unui interviu susţinut la Summerfestival Antwerpen în Belgia, unde s-a descurcat onorabil.

În urmă cu niciun an, Inna era „atacată” nu doar de jurnaliştii britanici, pentru gafele de exprimare, ci şi de cei maghiari. Conform unui reporter din Ungaria, care îi luase un interviu, cântăreaţa româncă era o „vedetă internaţională, obosită şi plictisitoare\", care nu reuşise să se ridice la înălţimea aşteptărilor fanilor la concertul din Budapesta, nu din lipsa talentului, ci din cauza împrejurărilor nefericite. La acea dată, rezultatul interviului cu artista a fost... dezastruos, printre „perlele” Innei numărându-se: „I see my dead with my eyes\" şi „We were scary\" (în loc de „scared\" - speriaţi). Acest episod nu foarte fericit din cariera ei a ambiţionat-o pe Inna, care a început să ia lecţii de limba engleză în particular, iar rezultatele nu s-au lăsat aşteptate, în prezent reuşind să acorde interviuri şi să converseze fluent.