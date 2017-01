Înot, de la izvoarele Dunării pînă la Sulina

Punctul de Trecere a Frontierei situat în judeţul Călăraşi la intrarea Dunării pe teritoriul ţării noastre a fost sîmbătă gazda unui oaspete neobişnuit. Poliţiştii de frontieră şi vameşii au fost nevoiţi să efectueze formalităţile de intrare în ţară, unei femei care a trecut graniţele României înotînd. Mimi Pettersen Hughes, în vîrstă de 49 ani, cetăţean american, a intrat în apele Dunării pe 7 mai, în apropierea izvoarelor fluviului aflate în munţii Pădurea Negră din Germania. De la acea dată şi pînă în prezent, americanca a străbătut Europa înotînd, şi, ieri dimineaţă, aceasta a trecut prin dreptul localităţii Hîrşova. Neobişnuita călătorie a americancei are rolul de a atrage atenţia asupra problemelor cu care se confruntă una dintre cele mai valoroase eco-regiuni din lume: Dunărea şi Delta - Dunării, Mimi Hughes fiind o pasionată activistă în domeniul responsabilităţii sociale şi protejării mediului înconjurător. Înotătoarea o are alături pe fiica sa de 21 ani, care efectuează itinerariul într-o barcă pneumatică. Proiectul este conceput de organizaţia WWF Internaţional, care şi-a propus să transmită mesajul ecologist, prin intermediul americancei, în toate cele zece ţări prin care trece marele fluviu european. Întreaga călătorie durează 89 de zile, timp în care înotătoarea parcurge în medie 33 km pe zi. Călătoria ecologistei nu este lipsită de pericole, printre acestea numărîndu-se curenţii puternici ai Dunării, temperaturile scăzute ale apei sau ambarcaţiunile fluviale. În total, Huges va înota peste 2.800 km, expediţia acesteia urmînd să se încheie la Sulina, pe 4 august, unde Dunărea se varsă în Marea Neagră. Înainte de a intra în apele româneşti, americanca şi fiica sa au cerut sprijinul poliţiştilor de frontieră din cadrul Direcţiei Poliţiei de Frontieră (DPF) Constanţa. Insp. Zinaida Feodot, purtătorul de cuvînt al instituţiei, spune că cele două s-au sfătuit înainte cu poliţiştii privind itinerariul pe care îl va urma pe teritoriul ţării noastre. Aceasta a adăugat că frontieriştii o ţin sub observaţie pe înotătoare, pentru a interveni în cazul în care viaţa femeii sau a fiicei sale ar fi puse în pericol. Una dintre opririle pe care le va efectua în România va fi la Galaţi pe 28 iulie, unde Huges va ţine o conferinţă de presă. Temerara nu este la prima expediţie de acest gen, pentru că în 1997 aceasta a traversat înot strîmtoarea Berings, care desparte Rusia de Statele Unite ale Americii. Prin gestul ei, femeia a încercat să inspire pacea între cele două naţiuni. Cu patru ani în urmă, Mimi Huges a înotat 1000 km pe rîul Tennessee din SUA, pentru a responsabiliza cetăţenii americani cu privire la problemele mediului înconjurător. De asemenea, activista a alergat de la un capăt la altul al Marelui Canion american şi a evadat cu succes din celebra închisoare Alcatraz, iar în 1996 a transportat torţa olimpică, la Atlanta.