Înotătorii constănțeni au revenit fără medalii de la CN de poliatlon

13:36:06 / 22 Decembrie 2015

precizare

Medalii care conteaza in palmaresul clubului sau in cel personal sunt doar cele din clasamentul general, campionatul fiind de POLIATLON. Scrie si in articol: "Așa cum am mai anunțat, la acest concurs au primit medalii numai sportivii de pe podiumul clasamentului general individual de la fiecare categorie de vârstă, masculin și feminin, alcătuit pe baza punctajului acumulat în toate probele."