Înotătorul Dragoş Agache, cu gândul la Londra 2012

După ce Răzvan Florea, singurul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc, a decis să renunţe la activitatea competiţională, stindardul a fost preluat de un alt constănţean, Dragoş Agache. Sportivul în vârstă de 27 de ani legitimat la CS Farul a câştigat anul trecut unica medalie pentru delegaţia României la Campionatele Europene de la Budapesta, cucerind argintul în proba de 50 m bras. În luna septembrie, Agache a luat decizia de a se pregăti sub bagheta antrenoarei Laura Sachelariu, cea care a făcut istorie pentru România, conducându-şi fosta elevă, Diana Mocanu, către două medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Sydney. Cei doi au început munca, mutându-se în bazinul de la Brăila, care a dat nume mari din istoria înotului românesc: Beatrice Cîşlaru, Camelia Potec şi Diana Mocanu. La începutul acestui an au revenit la Constanţa pentru un stagiu de pregătire de trei săptămâni, la bazinul de la Palatul Copiilor, forţaţi de sesiunea de examene pe care Dragoş a trebuit să o susţină la Universitatea de Marină Civilă, unde este student în anul II. „A fost decizia lui Dragoş de a-şi alege un nou antrenor şi este dreptul fiecărui sportiv să facă acest lucru. Am avut o discuţie, apoi am anunţat forurile de specialitate. A fost un accept de ambele părţi, cu un sprijin foarte mare din partea federaţiei şi sper să fructificăm această colaborare”, a spus Sachelarie. „Este o perioadă în care ne cunoaştem unul pe celălalt şi, până acum, totul este în regulă. Avem doar patru luni de apă, iar într-un timp atât de scurt nu se pot întâmpla minuni”, a adăugat Agache.

PREGĂTIRE CAZONĂ. Cei doi trag din greu, cu gândul la Campionatele Mondiale, programate în perioada 16-31 iulie, la Shanghai, în China, dar şi cu gândul la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012. „Debutul colaborării nu este prea spectaculos, mai ales că este o perioadă de pregătire în care punem accentul pe volum. Obiectivul major pentru acest an îl reprezintă Mondialele, dar pe parcurs avem şi două etape intermediare, Campionatele Naţionale de la Piteşti, în luna aprilie, şi Campionatele Naţionale de la Bucureşti, din iunie. În plus, vom mai merge la două sau trei competiţii de verificare, peste hotare”, a explicat antrenoarea lui Agache. „Este cea mai grea perioadă din programul de pregătire, dar trebuie făcută. În fiecare săptămână am câte nouă antrenamente în apă, în care înot în jur de 65 de kilometri. Mă antrenez liniştit pentru că mi-am făcut deja baremul pentru Mondiale, atât la 50 de metri bras, cât şi la 100 de metri bras. Obiectivul este calificarea în cele două finale, unde se poate întâmpla orice”, a declarat sportivul constănţean. Atenţia celor doi se va îndrepta către proba de 100 m bras, inclusă în calendarul olimpic. „Am discutat încă din start despre Jocurile Olimpice de la Londra, pentru că orice antrenor vrea să ştie obiectivele. Ştiu că nu va fi uşor, dar eu am parcurs acest drum ca antrenor şi ştiu ce înseamnă. Trebuie lucrat foarte mult şi este nevoie de timp, dar şi de muncă, chin, dăruire şi sacrificiu. Ne axăm pe proba de 100 metri bras, pentru că nici COR, nici federaţia nu sunt interesate prea mult de probe neolimpice”, a mărturisit Sachelarie. „Din martie voi putea încerca să realizez baremul de calificare pentru Londra, care nu ar trebui să fie o problemă. Apoi o voi lua treptat, competiţie după competiţie, şi voi încerca să fac un timp cât mai bun. Nu pot să vorbesc despre o medalie olimpică, ţinând că mă desparte o secundă de podiumul de la 100 metri bras de la Beijing”, a completat Agache.

CONDIŢII PERFECTE. Cei doi s-au arătat mulţumiţi de condiţiile de pregătire de la Constanţa, dar şi de sprijinul primit de la federaţie. „Este prima oară când vin la Constanţa pentru un stagiu de pregătire şi a fost o perioadă foarte plăcută. Vreau să mulţumesc întregii catedre de înot de la Palatul Copiilor pentru că a făcut tot posibilul să avem condiţii optime, dar şi directorului general al CS Farul, Ilie Floroiu, şi directorului DJST, Elena Frîncu. M-am simţit ca acasă! În plus, de la când am început această colaborare, am avut tot sprijinul din partea federaţiei”, a spus Sachelarie. „De când am câştigat medalia la Budapesta, situaţia s-a schimbat şi beneficiez de un ajutor normal din partea federaţiei pentru un sportiv care face performanţă. Nici nu am cerut altceva”, a adăugat vicecampionul european de la Budapesta.