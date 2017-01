Înotătorul Răzvan Florea se retrage din activitate

Singurul medialiat olimpic din istoria înotului masculin românesc, constănţeanul Răzvan Florea, a anunţat că se va retrage din activitatea competiţională după Campionatele Naţionale în bazin acoperit, programate la sfârşitul săptămânii viitoare, la Piteşti. Constănţeanul este decis să se dedice familiei şi afacerilor, dar a mărturisit că nu intenţionează să se rupă definitiv de înot. „Nu mai am timpul necesar pentru înotul la nivel înalt, chiar dacă motivaţia încă mai există. Ca sportiv, am mers pe o linie profesionistă, cu patru-cinci ore de antrenament pe zi şi odihnă la prânz. Nu poţi să păcăleşti sportul şi să faci mai multe lucruri în acelaşi timp. Am o familie, băieţelul meu, Tudor, care are doi ani şi patru luni, va merge în curând la grădiniţă, iar afacerea cu echipament sportiv a luat amploare. Dacă aveam 20 de ani, poate că renunţam la business, dar anul acesta fac 30 de ani şi cred că viaţa îmi poate oferi şi alte satisfacţii decât sportul. O să-mi fie foarte greu, dar voi aplica politica paşilor mărunţi şi voi continua să merg la marile competiţii în postura de spectator. Peste doi ani, când voi avea dreptul, voi intra în concursurile de master, rezervate veteranilor”, a explicat decizia sa înotătorul legitimat la CS Farul, care are în palmaresul internaţional mai multe medalii, toate în proba de 200 m spate: bronz la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, argint la CE din 2004 de la Madrid, bronz la CE din 2006 de la Budapesta, bronz la CE din 2006 de la Helsinki (în bazin scurt), bronz la CE din 2008 de la Eindhoven. Unic distribuitor în România pentru firma de echipament sportiv Tyr, Răzvan a deschis şi o şcoala de înot, la bazinul de la Parcul Copiilor din Constanţa. „Pentru moment, ne ocupăm de iniţiere, majoritatea copiilor având între 5 şi 8 ani. Din păcate, nu prea avem loc să ne desfăşurăm, deoarece programul la bazin este foarte aglomerat. Fiind club privat, nu primim câte ore ne-am dori”, a explicat Răzvan.