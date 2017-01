Înregistrare explozivă! Jocuri de culise cutremurătoare în dosarul „ICA“

O înregistrare explozivă dată publicității de Sebastian Ghiță dezvăluie culisele tenebroase ale condamnării lui Dan Voiculescu în controversatul dosar „ICA“, în care acesta a primit zece ani de închisoare. Este vorba despre o discuție purtată de Traian Băsescu și un interlocutor necunoscut, în care fostul președinte vorbește despre aranjamentele binomului Kovesi - Coldea în sistemul judiciar, despre "statul mafiot" și despre modul în care s-a realizat schimbarea magistratului Stan Mustață din completul „ICA“ cu judecătoarea Camelia Bogdan, care, alături de Mihai Alexandru Mihalcea, a dat sentința de zece ani. Convorbirea incendiară îi plasează în spatele planului care s-a soldat cu încarcerarea lui Dan Voiculescu pe șeful operativ al Serviciului Român de Informații (SRI), Florian Coldea, pe șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, și pe Camelia Bogdan.

MESAJUL LUI GHIȚĂ

Iată mesajul transmis de Sebastian Ghiță: "Bună seara! Sunt multe persoane cărora în acești ani li s-au făcut mari nedreptăți. Cazurile pe care le cunosc îndeaproape cu amănunte și știu cât de nedrept, incorect au fost aranjate și măsluite sunt cel al lui Adrian Năstase, al lui Şereş, felul în care lui Geoană i s-au furat alegerile, felul în care au fost păcăliţi milioane de români la suspendarea lui Băsescu, felul în care a fost deturnată voinţa Monei Pivniceru la numirea lui Kovesi, cazul lui Voiculescu cu Camelia Bogdan şi judecătorul Mustaţă, felul în care s-a măsluit dosarul Voiculescu - Bendei, felul în care s-a aranjat dosarul Sârbu pe adresa secretă a lui Florian Coldea", afirmă Sebastian Ghiță. "Nu doar eu cunosc aceste lucruri, ascultaţi-l pe fostul preşedinte Traian Băsescu ce povestește despre întâmplările din biroul său, pe care le-a înregistrat, întâmplări desfăşurate în prezenţa lui Florian Coldea, Kovesi, Cameliei Bogdan. Dacă asta vi se pare justiţie, atunci nu mai am ce spune”, continuă Ghiță.

DISCUȚIE EXPLOZIVĂ

Urmează discuția în care Traian Băsescu face referire la dosarul "ICA":

„Interlocutor: Şi aveţi înregistrări cu toţi?

Traian Băsescu: Coldea, doamna Kovesi, judecătoarea Camelia Bogdan. Bă, da' să vezi conversaţia când îmi spuneau că îl luăm pe Mustaţă din complet. Da? Hai băieţi să-l aruncăm în aer! Vreţi să-mi distrugeţi familia?

Interlocutor: Ce stat este ăsta, domnule preşedinte?

Traian Băsescu: Eu v-am spus de câteva ori, stat mafiot, na, eu ştiu ce spun.

Interlocutor: Probleme cu dosarul Voiculescu?

Traian Băsescu: Să-i vezi când vorbeau a doua zi după condamnarea care, cum le-o spusese cu trei zile înainte, s-a împlinit. Cum îmi spunea "mâine îl luăm pe Mustaţă şi intră Bogdan". Să-i vezi după o zi, când spuneau "am vorbit cu Camelia Bogdan şi a spus că, dacă avea Codul Penal, îi dădea 20 de ani, a putut să-i dea doar zece“. Pe urmă trage concluziile Coldea, ştii. Să-l vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluzii...

Interlocutor: Sunteţi supărat pe ei.

Traian Băsescu: Bogdan este, a intrat judecător în dosarul ginerelui. Un judecător care duce dosarul de-un an este schimbat şi la ultimul termen a intrat Camelia Bogdan. Păi bă, Bogdan, eu te ştiu cine eşti!“.

"ÎNREGISTRĂRILE SUNT REALE, DAR EDITATE"

Îndoielile legate de veridicitatea convorbirii respective au fost eliminate chiar de Traian Băsescu. Acesta a declarat că înregistrările au fost făcute în timpul unor conversații private ce au avut loc la finele anului 2016, adăugând, însă, că ele au fost editate. Iată mesajul postat de fostul șef al statului: "Am luat notă de înregistrările apărute în mass-media în serialul “Ghiţă face dreptate”. Cu privire la aceste înregistrări, fac următoarele precizări:

1. Înregistrările au fost făcute în cadrul unor discuţii private, în ultimele luni ale anului 2016;

2.Recunosc înregistrările ca fiind reale;

3. Autorul a procedat la editarea înregistrărilor, ceea ce este de natură a crea unele confunzii;

4. Nu m-am întâlnit niciodată cu judecătoarea Camelia Bogdan şi, implicit, nici nu am discutat cu domnia sa dosarul Voiculescu;

5.Afirmaţiile mele sunt legate de informaţii primite de la structurile specializate şi nu de la procurori sau judecători, cu care nu am discutat niciodată dosarul „ICA“ (Voiculescu);

6. Încă înainte de terminarea mandatului şi, în mod deosebit, după terminarea acestuia, am vorbit frecvent în spaţiul public, dar şi în întâlniri private, exemplificând ceea ce eu consideram a fi abuzuri cu elemente din dosare pe care le cunoşteam. În acelaşi timp, am vorbit, ori de câte ori am avut ocazia, despre nevoia punerii sub control real de către Parlament a activităţii serviciilor de informaţii şi, în mod deosebit, a SRI", a scris Traian Băsescu.

CUM SĂ IEI 10 LA EXAMEN? DISCUȚI CU BINOMUL!

Judecătoarea Camelia Bogdan a reacționat, pentru luju.ro, în legătură cu uriașul scandal declanșat de înregistrarea furnizată presei de Ghiță. În încercarea de a se disculpa și de a dovedi că nu are legături de interese cu Coldea și Kovesi, aceasta a făcut, practic, o dezvăluire extrem de gravă cu privire la practicile din sistemul judiciar din țara noastră. După ce spune că Traian Băsescu a reacționat tardiv față de cele întâmplate în dosarul "ICA", aceasta scapă porumbelul... Ea afirmă răspicat că, dacă ar fi "discutat" cu Kovesi și Coldea despre dosarul lui Dan Voiculescu, ar fi avut parte de nota 10 la examenul de promovare... Cu alte cuvinte, aceasta recunoaște influența uriașă pe care binomul o are în sistemul judiciar din România, dar și practicile folosite de acesta: "Eu m-am înscris la Secția I Penală și, pentru că am luat media cea mai mică, am fost repartizată la Secția a II-a Penală. Niciodată nu am discutat cu domnul Coldea și cu doamna Kovesi despre examenul de promovare și nici despre dosarul Voiculescu. Dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, probabil aș fi intrat cu 10 la promovare, nu cu 9,42, cea mai mică notă. Și nu la Secția a II-a, în condițiile în care eu doream să acced la Secția I (...)".

MINISTERUL PUBLIC "MONITORIZEAZĂ FERM"...

Ce fac autoritățile după ce informații atât de grave au ieșit la iveală? Fac verificări, încearcă să afle dacă într-adevăr există date care să lege deznodământul dosarului "ICA" de păpușari ce au tras sforile din umbră, dacă există în sistem practici de genul celei ce se conturează din declarațiile Cameliei Bogdan? Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a declarat miercuri că Ministerul Public "monitorizează ferm" tot ceea ce se întâmplă, orice ar însemna asta... "Toate elementele care sunt prezentate în spațiul public sunt monitorizate ferm de Ministerul Public și doresc să vă mai spun că persoanele care cred că au probe cu privire la săvârșirea unor infracțiuni nu trebuie să ezite și să se adreseze organelor de urmărire penală, pentru aceasta suntem noi acolo dacă cred că au probe privind săvârșirea unor infracțiuni. Doresc să vă spun că, până în acest moment, nimeni nu a depus vreun denunț sau vreo plângere într-un sens sau altul", a declarat Lazăr, la intrarea în sediul Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit Agerpres.

De asemenea, Lazăr a precizat că Ministerul Public analizează dacă sunt întrunite elementele vreunei infracțiuni. "Este vorba despre disputele care au loc în spațiul public și eu nu doresc să intru în polemică cu nimeni dintre cei care și-au exprimat diverse puncte de vedere. Dar vreau să vă spun atât - că Ministerul Public este prezent, monitorizează cu atenție tot ce se discută și se desfășoară în spațiul public, vom analiza să vedem care sunt elementele constitutive ale vreunei infracțiuni, dacă acestea există, apoi vom proceda conform legii", a explicat Augustin Lazăr.

Miercuri după-amiază, Parchetul General a anunțat că a deschis un dosar penal în acest caz. "În cursul zilei de astăzi, 4 ianuarie 2016, la Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie, a fost înregistrat un dosar penal care s-a constituit ca urmare a informaţiilor făcute publice prin materialul difuzat pe data de 3 ianaurie 2017 pe postul România TV. În această înregistrare, Traian Băsescu relata despre informaţiile pe care le primea în legătură cu cauze judiciare aflate în curs de soluţionare", se arată într-un comunicat de presă remis de această instituție.