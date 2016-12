Înregistrarea în scopuri de TVA se-mpiedică-n legislație

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) modifică ordinul pentru aprobarea procedurii de înregistrare în scopuri de TVA și va publica un nou formular de decizie, având în vedere intrarea în vigoare a noii legislații fiscale la începutul acestui an, se arată într-un comunicat al Fiscului - „În „Monitorul Oficial al României“, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, au fost publicate normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, potrivit cărora înregistrarea în scopuri de TVA este valabilă începând cu data comunicării deciziei de aprobare a procedurii. În plus, de la 1 ianuarie 2016 au intrat în vigoare și Codul Fiscal, și Codul de Procedură Fiscală“. Astfel, renumerotarea articolelor din CF și CPF și modificarea dispozițiilor legale privind termenul de contestare a actelor administrative fiscale impun adaptarea procedurii de înregistrare în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care solicită înregistrarea ÎNAINTE de realizarea de operațiuni din sfera TVA sau a celor care optează pentru înregistrare, chiar dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire.