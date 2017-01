Înregistrări compromițătoare la adresa lui Traian Băsescu?

18:04:08 / 06 August 2014

DEMOCRATIA

Avem ani de DEMOCRATIE cat a fost si Ceausescu presedinte, dar in acesti anu nu s-a realizat nici 20% din ce s-a facut in acea peroada. DA, pot sa accept si sa fiu de acord ca s-a furat si se fura in continuare, sunt cluburi, carciumi, baruri, bombe, etc., cat cuprinde si altceva ce pot sa spun, "TRAIASCA DEMOCRATIA"