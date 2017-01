Înregistrări în scopuri caritabile

Trupele U2 şi Green Day vor înregistra împreună un cover după o piesă punk din anii '70, cu scopul de a strînge fonduri pentru iniţiativa "Music Rising", ce urmăreşte înlocuirea instrumentelor muzicale distruse de uraganul Katrina. Piesa intitulată "The Saints Are Comming" este un hit din anul 1978 al formaţiei scoţiene The Skids. Cele două trupe se vor întîlni în studio în săptămînile următoare.

Pe site-ul Green Day, membrii trupei povestesc că cei de la U2 i-au invitat să contribuie la noul cover. Iniţiativa aparţine chitaristului grupului U2, The Edge, care vrea să ajute muzicienii afectaţi de uraganul Katrina. "New Orleans a fost mereu un oraş special pentru noi, fiind un focar de muzică şi creativitate şi este greu de imaginat că părţi din regiune sînt încă distruse. Considerăm că este important să continuăm strîngerea de fonduri pentru refacerea acestor zone", susţin cei de la Green Day.

La rîndul său, trupa U2 lucrează în prezent la un material nou, produs de Rick Rubin. Următorul album va fi o continuare a celui precedent, "How To Dismantle An Atomic Bomb", care a cîştigat cinci premii Grammy la începutul acestui an. La aceeaşi festivitate, Green Day a luat premiul pentru cel mai bun single.