Înregistrări inedite cu Elvis Presley

Zeci de înregistrări inedite ale legendarului Elvis Presley au fost lansate de curând în SUA, pe un disc de vinil şi două CD-uri care pot fi cumpărate direct de la casa de discuri, prin comandă online. Cele trei albume conţin piese din concerte şi de la repetiţii dar şi variante de studio ale hit-urilor regelui Rock\'n\'Roll. Fanii au astfel ocazia să asculte înregistrări ale unor piese ca ”Are You Lonesome Tonight?”, ”Jailhouse Rock”, ”Love Me Tender”, ”Blue Suede Shoes”, ”Kiss Me Quick” şi ”Can\'t Help Falling in Love”, precum şi cover-ul făcut de Elvis Presley la piesa ”Bridge Over Troubled Water”, lansată de Simon & Garfunkel. Aceeaşi casă de discuri Follow Your Dreams Records a lansat, începând din 1999, aproape o sută de de discuri conţinând înregistrări inedite ale lui Elvis Presley.