Înscreierea şi retragerea de la orele de religie se face prin cerere scrisă a părinţilor

Comisiile juridică şi de învăţământ ale Camerei Deputaţilor au decis, astăzi, ca înscriere, reînscrierea elevilor la ora de religie se face prin cerere scrisă a părinţilor sau a elevilor majori, iar schimbarea sau retragerea se face tot prin cerere scrisă. Membrii comisiilor au adoptat, astfel, un proiect de lege promovat pentru a pune în acord actuala Lege a educaţiei cu decizia Curţii Constituţionale, care a declarat neconstituţională prevederea referitoare la modul de predare al religiei în şcoli. Deputaţii au avut mai multe dispute pe această temă, fiind respinse amendamentele deputatului Remus Cernea care prevedea ca elevul de peste 14 ani să poată face singur opţiunea în privinţa religiei. Membrii comisiilor au respins o prevedere care stabilea ca metodologia şi calendarul privind înscrierea, reînscrierea, retragerea de la ora de religie să fie prin ordin al ministrului Educaţiei, considerând că acest lucru este de la sine înţeles. După şedinţă, secretarul de stat Karoly Kiraly a precizat că în metodologia care va fi aprobată prin ordin de ministru se va include faptul că retragerea de la ora de religie se face începând cu anul şcolar următor. "De la 1 septembrie, în mod cert, părinţii pot să ceară cultul, confesia, religia la care vor fi înscrişi copiii lor. În metodologia care va fi elaborată considerăm că o participare, o înscriere la ora de religie se referă la un an şcolar. Ne vom gândi şi noi, trebuie să dăm posibilitatea ca cei care, dintr-un motiv sau altul, nu mai doresc să participe la ora de religie să se poată retrage, se poate face, dar cu finalizarea anului şcolar. Dacă a început să studieze la începutul anului şcolar, are obligaţia să şi finalizeze în acel an deoarece nu se pot face catedre, nu se pot face planificări pe săptămâni sau jumătăţi de an. Suntem o instituţie a statului cu obligaţii faţă de elevi şi de părinţii lor. Metodologia va specifica acest lucru în mod cert", a precizat secretarul de stat. El a adăugat că sunt mai multe opinii privind înscrierea, dacă înscrierea trebuie să se facă anual sau pe ciclul şcolar.