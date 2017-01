Înscrierea elevilor în clasa I la Şcoala nr. 5 se face printre ruine

Directoarea Şcolii nr. 5 „Nicolae Iorga” a organizat, marţi (21 august - n.r.), cu de la sine putere, susţinerea tezei cu subiect unic la matematică, punînd în pericol viaţa a şapte elevi. Ieri, departe de a conştientiza consecinţele actului său, Dorina Dascălu, a continuat în aceeaşi manieră, atentînd efectiv la viaţa a doi părinţi şi trei copii care veniseră să se înscrie şi a cadrelor didactice chemate la un consiliu de administraţie. Instituţia de învăţămînt pe care directoarea o conduce prezintă un peisaj dezolant: nu mai are acoperişuri, grinzile imense atîrnă pur şi simplu, bucăţi întregi de zidărie sînt gata să se prăbuşească în capul curioşilor, tavanele sînt căzute, iar ferestrele au dispărut. Şi asta întrucît clădirea se află în plin proces de reparaţii capitale. Atitudinea directoarei este cu atît mai de neînţeles, cu cît Şcoala nr. 4 a pus la dispoziţia conducerii de la „N. Iorga” spaţii pentru elevi, un secretariat şi spaţii pentru depozitarea actelor şi documentelor şcolii. În ciuda acestor aspecte, directoarea refuză să dea vreo explicaţie atît Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public şi Privat (RAEDPP), care este responsabilă de siguranţa în exploatare a instituţiilor de învăţămînt, cît şi Inspectoratului Judeţean Şcolar Constanţa (ISJ). Reprezentantul RAEDPP, Elena Teleman, a declarat: „Conform contractului dintre instituţia noastră şi Şcoala nr. 5, reparaţiile, începute în octombrie anul trecut, trebuie terminate în data de 30 octombrie, anul acesta. Pentru ca munca noastră să decurgă fără niciun fel de probleme, în octombrie anul trecut, printr-o adresă depusă la ISJ, am cerut evacuarea totală a şcolii. Toată lumea a plecat, mai puţin această directoare, care nu ne lasă să ne facem treaba. Dacă noi am declarat că şcoala nu mai prezintă siguranţă în exploatare asta înseamnă că toată lumea trebuie să respecte interdicţia de a intra acolo”. Cu toate că situaţia este, în fapt, foarte clară, eforturile reprezentanţilor RAEDPP se lovesc de „justificarea” tuturor acţiunilor directoarei: „Eu îmi păzesc calculatoarele”. Şi nevoile, şi neamul... efortul directoarei poate părea, la o primă vedere, lăudabil. De fapt, ea îi împiedică pe lucrătorii RAEDPP să finalizeze lucrările, întrucît aceştia au terminat de decopertat şi corpul trei şi sînt ţinuţi în loc de săli de clasă pline cu diverse piese de mobilier pe care direcţia Şcolii nr.5 ar fi trebuit să le caseze demult, cu tablele de pe acoperiş, pe care directoarea le păstrează (?!?), cu munţi de hîrtii pe care aceeaşi directoare nu se îndură să le mute în spaţiul destinat lor din cadrul Şcolii nr. 4.

Mai mult decît atît, RAEDPP şi ISJ au pregătit mobilierul nou-nouţ necesar utilării sălilor de clasă de care Şcoala nr. 5 va avea nevoie în anul şcolar care va începe. Acel mobilier zace în depozite, aşteptînd să fie dat în folosinţă, lucru ce trebuie făcut tot de... directorul instituţiei de învăţămînt. Deocamdată, mobilierul nu a fost revendicat. Inspectorul şcolar general, prof. Marian Sîrbu, a declarat împăciuitor că „s-a improvizat pe parcurs. Este adevărat că directoarea ar fi trebuit să ne pună la curent cu situaţia de ieri (teza cu subiect unic de marţi, 21 august 2007 - n.r.) şi că nu a făcut-o decît prea tîrziu. Pe de altă parte, trebuie înţeleasă şi ea, căci răspunde dacă dispare ceva. Nici în contract nu se stipulează foarte clar că orice persoană fizică are interdicţie să intre în şcoală pe parcursul lucrărilor”. Reprezentantul RAEDPP, Elena Teleman, care este şi diriginte de şantier, promite că nu va lăsa situaţia aşa. „Am să mă duc mîine (astăzi, 23 august - n.r.) din nou la şcoală căci trebuie să o conving să plece de acolo. Dacă păţeşte ceva - şi ar putea păţi la tot pasul - eu răspund, nu ea. Tot mîine (astăzi – n.r.), am să înaintez o sesizare la ISJ pe această temă”.