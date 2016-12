Înscrierile la „Rock Your High School”, prelungite

A început cea de-a doua ediţie a concursului lansat de trupa Byron, „Rock Your High School”, care se adresează trupelor alcătuite din liceeni cu vârste cuprinse între 14 şi 19 ani. Competiţia urmăreşte încurajarea şi promovarea formaţiilor tinere. Trupele interesate trebuie să trimită un demo, însoţit de formularul de înscriere, pe adresa inscriere@byronmusic.ro, până pe data de 3 noiembrie. Deşi data limită era prevăzută iniţial pe 31 octombrie, organizatorii au decis să prelungească perioada de înscriere, pentru a da mai mult timp trupelor să-şi pregătească demo-urile.

Juriul concursului, alcătuit din membrii trupei Byron, va publica, pe 7 noiembrie, lista cu cele şase trupe care se vor întrece live în finala concursului de pe 13 noiembrie, în Clubul Ţăranului din capitală, începând cu ora 16.00. Câştigătorii vor cânta alături de organizatori, pe 30 noiembrie şi vor primi un voucher în valoare de 5000 de lei din partea Guitar Shop, în baza căruia îşi vor putea achiziţiona instrumente. Cei clasaţi pe locul al doilea vor primi din partea Philips un reportofon profesional pentru înregistrarea repetiţiilor şi a concertelor şi câte un mp3 player de ultimă generaţie pentru fiecare membru al trupei, toate în valoare de 2000 de lei. Trupa preferată a publicului, votată online pe bestmusic.ro, va fi răsplătită cu premiul de popularitate.

Formularul de înscriere în concurs, regulamentul oficial, precum şi alte detalii sunt disponibile pe blogul concursului, http://byronrockyourhighschool.wordpress.com.Trupele înscrise până acum în concurs sunt: Lights Out, Magnum Opus, The Shrooms, Boneyard, Asfalt, Backlash, The Evil Asspick, Heal, Mute, Virus, Joker, Sketch şi Fingerprint.