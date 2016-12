Înscrierile la Trofeul “Telegraf” continuă luni

12:09:22 / 25 Decembrie 2014

Telegraf

Idea cu un junior in teren este cea mai proasta ... Normal trebuia k toti jucatori sa aibă peste 40 de ani si se juca un fotbal frumos si curat ... Sunt echipe care au si cite doi juniori in teren dar pe organizatori nu i interesează decit sa se înscrie multe echipe si sa le ia bani ... Sau dus ani in care se juca fotbal la sala sporturilor ... A devenit o competiție de orgolii