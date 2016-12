Înscrie-te în campania “Let’s Do It, România!”

Au mai rămas mai puţin de două săptămâni până la Ziua de curăţenie generală a României, care se va desfăşura pe 24 septembrie. Campania “Let’s Do It, România!” are nevoie de tine! Pentru a curăţa judeţul Constanţa într-o singură zi este nevoie de cât mai mulţi oameni înscrişi care să participe la igienizarea terenurilor din exteriorul localităţilor. Proiectul “Let’s Do It, România!” a fost înfiinţat ca rezultat al indiferenţei oamenilor şi a autorităţilor locale faţă de poluarea mediului înconjurător cu deşeuri. Toţi constănţenii sunt invitaţi să se înscrie la acţiune. Voluntarii se pot înscrie accesând adresa web: www.letsdoitromania.ro, iar cei care doresc să fie coordonatori de echipă trebuie să trimită un CV pe constanta@letsdoitromania.ro. Posturile disponibile sunt coordonator logistică, coordonator relaţii cu autorităţile şi coordonator strângere de fonduri. De asemenea, echipa constănţeană a proiectului face apel la firmele care vor să se implice în campanie, putând fi promovate ca şi parteneri de proiect. ONG-urile constănţene sunt rugate să se alăture campaniei “Let’s Do It, România!”, ajutând, astfel, la o mai bună planificare a resursei umane. Anul trecut, participanţii au afirmat că proiectul “Let’s Do It, România!” a constituit oportunitatea de a schimba în bine ţara. Peste 200.000 de voluntari au strâns peste 550.000 de saci cu deşeuri. Rezultatele au fost impresionante, însă obiectivul campaniei a rămas acelaşi - “Să facem curat în toată ţara într-o singură zi”.