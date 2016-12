Insectele au împerecheri homosexuale ”accidentale”

Totul se reduce la un caz de identitate greşită, au conchis oamenii de ştiinţă care au cercetat tendinţele homosexuale a miliarde de insecte. Cercetătorii susţin în prezent că obiceiul îndelung observat al insectelor şi al păianjenilor de a se împerechea cu reprezentanţi ai aceluiaşi sex este, de fapt, accidental, deşi până la 85% dintre masculii de insecte au raporturi homosexuale.

Potrivit studiului, gândacii sunt atât de grăbiţi să se împerecheze încât nu mai apucă să identifice sexul unui potenţial partener şi de multe ori au loc împerecheri între insecte de acelaşi sex. Studiul a descoperit că păianjenii şi insectele nu au evoluat pentru a discrimina în mod corespunzător alegerile de împerechere. S-au analizat studii din trecut despre 110 de specii de insecte şi păianjeni masculi şi s-a constatat că nu există niciun avantaj evolutiv al homosexualităţii insectelor, spre deosebire de cea a păsărilor şi a unor mamifere. ”Nu este clar ce rol joacă evoluţia în această situaţie curioasă. La fel ca şi în cazul comportamentului heterosexual, este nevoie de timp şi de energie, poate fi periculos şi, în plus, nu are potenţialul câştig al procreării”, au remarcat autorii. Cercetătorii susţin că raporturile homosexuale ale insectelor au loc pentru că masculii păstrează feromoni de la împerecheri anterioare cu alte femele, iar acest lucru ar putea atrage un mascul la alt mascul. Comportamentul homosexual poate fi genomic legat de faptul de a fi mai activ, de a căuta mai bine mâncare sau de a fi un competitor mai bun. Prin urmare, chiar dacă greşirea sexului partenerului de împerechere nu este o trăsătură de dorit, face parte dintr-un pachet de trăsături care le face pe insecte mai bine adaptate per ansamblu.