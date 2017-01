Insectele din Mamaia vin din ograda Alianţei

- a declarat viceprimarul Constanţei, Gabriel Stan

Noul atac lansat de prefectul Constanţei, Dănuţ Culeţu, la adresa Primăriei Constanţa, prin care acuza că nu a acţionat în vederea eliminării insectelor de tip chironomide, care au invadat staţiunea Mamaia, nu a rămas fără ecou. Viceprimarul Constanţei, Gabriel Stan, a declarat ieri într-o conferinţă de presă, că insectele, asemănătoare ţînţarilor, provin de fapt din curtea Alianţei, fiind aduşi de vînt de pe teritoriile aflate în administrarea primăriilor Ovidiu şi Năvodari, care nu au făcut nimic pentru dezinsecţie. În plus, viceprimarul a criticat dur obişnuinţa prefectului de a arunca cu noroi în Primăria Constanţa, în mod gratuit, sugerîndu-i să caute problemele în propria ogradă. Totodată, pentru a veni în sprijinul celor declarate de viceprimar, Direcţia Servicii Publice din cadrul Primăriei a făcut public programul de dezinsecţie al staţiunii Mamaia pentru acest sezon. Pentru a face faţă invaziei de insecte, s-a decis ca echipele de lucru, aflate pe teren în fiecare noapte, să folosească o concentraţie de trei ori mai mare de soluţie chimică decît se recomandă în mod normal.

Ca urmare a declaraţiei prefectului Constanţei, Dănuţ Culeţu, prin care atrage atenţia asupra faptului că primăriile riverane Mării Negre nu s-ar implica în eliminarea ţînţarilor din Mamaia, care crează disconfort turiştilor, viceprimarul Constanţei, Gabi Stan, a arătat, ieri, într-o conferinţă de presă, adevăratele cauze care au contribuit la apariţia acestor insecte, în număr mare, în staţiune. El a declarat că în anul 2004 Primăria a organizat o licitaţie pentru concesionarea serviciului de dezinsecţie în municipiul Constanţa şi staţiunea Mamaia pe o perioadă de cinci ani, cu adiţionare valorică în fiecare an, cîştigată de firma Allchim Co SA, dezinsecţia fiind realizată în trei etape. Insectele, care au invadat staţiunea Mamaia, se numesc chironomide, fiind o insectă neobişnuită, care diferă de ţîntarul obişnuit prin lipsa tubului digestiv, lucru care duce la imposibilitatea exterminării acestora cu ajutorul substanţelor care se ingeră, singura modalitate rămînînd aplicarea procedeului numit “ceaţă albă“, care arde insectele. În aceste condiţii, se realizează o dezinsecţie regulată, noapte de noapte, cu o substanţă numită doză de atomizor, în concentraţie de trei ori mai mare decît în mod normal, respectiv 300 ml la 10 litri de apă în loc de 100 ml la zece litri de apă. “Cea mai mare problemă este că, deşi Primăria Constanţa a efectuat dezinsecţii repetate în Mamaia, primăriile Năvodari şi Ovidiu nu au reacţionat similar iar vîntul aduce ţînţarii în staţiune. De ce nu sînt ţînţari şi în cealaltă parte a oraşului? Prefectul este obişnuit să facă astfel de atacuri fără niciun fundament dar ar trebui să caute, în ograda lor, a Alianţei, problema dacă tot vrea să facă politică. Dănuţ Culeţu poate să verifice şi să vadă că de fapt primarii liberali nu şi-au făcut treaba şi să nu mai arunce cu mizerii în Primăria Constanţa în mod gratuit“, a declarat Gabriel Stan. În plus, biroul de presă al Primăriei Constanţa a emis un comunicat prin care a precizat faptul că “prefectul a considerat oportun să se implice în rezolvarea problemei, politizînd agresiv şi grosolan faptul că turiştii din Mamaia, şi aşa puţini, au suferit în fiecare seară de pe urma acestor insecte“. Aceleaşi surse susţin că, în loc să se ocupe, sau măcar să susţină eforturile municipalităţii, prefectul acuză lipsa de acţiune a administraţiei locale ignorînd faptul că tocmai primarii liberali din oraşele Năvodari şi Ovidiu nu au făcut nimic pentru a dezinsectiza teritoriile care le revin în administrare.

În plus, Direcţia Servicii Publice a Primăriei Constanţa a făcut public programul de dezinsecţie pentru sezonul estival 2006. Acesta este structurat pe trei etape, în prima etapă, care a început pe 24 aprilie, fiind inclusă dezinsecţia terestră şi cea aviochimică. Pentru prima etapă, pentru care s-a folosit substanţele denumite kotherine şi fortza 50SC, au fost utilizate zece atomizoare Solo 450 şi un elicopter tip Robinson R22, care a efectuat un număr de 12 zboruri acoperind o suprafaţă de 60 ha. În cadrul celei de-a doua etape a fost reluată atît dezinsecţia terestră (28 iunie - 29 iunie) cît şi cea aviochimică (6 iulie), fiind folosite aceleaşi tipuri de substanţe şi aceleaşi aparate ca şi în cazul primei etape. Ultima etapă se va desfăşura în perioada august-septembrie şi se va desfăşura în mod similar cu celelalte două. În plus, în programul Serviciului Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecţie şi Deratizare din cadrul Direcţiei de Servicii Publice se mai află şi două etape ale procesului de deratizare terestră, pentru care este utilizată substanţa de tip Baraki, şi două etape ale procesului de delarvizare terestră cu substanţe de tip Sumnilarv şi Biolarkim.