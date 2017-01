Înşelată la casa de schimb valutar

O constănţeancă de 55 de ani a suferit, ieri după-amiază, un şoc după ce a schimbat 1.500 de euro la un exchange situat pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, în zona Casei de Cultură, din Constanţa, şi a primit cu 2.000 de lei mai puţin decît ar fi trebuit. Georgeta Constantin susţine că angajata firmei SC Eurofinance SRL a înşelat-o: „Am întrebat-o care este cursul şi mi-a răspuns că un euro se cumpără cu 4,240 lei. Despre comision mi-a zis că este 0%. I-am dat banii, cei 1.500 de euro, iar ea mi-a înmînat un buletin de schimb valutar, prin care eu declaram că sînt de acord cu această tranzacţie. Am semnat, fiindcă mi-am imaginat că e doar o formalitate. Apoi mi-am dat seama că nu a vrut nimic altceva decît să se acopere pentru că în loc de 6.400 de lei, cît ar fi trebuit să primesc în schimbul celor 1.500 de euro, tînăra mi-a dat 4.500 de lei, cu aproape 2.000 de lei mai puţin”. Imaginîndu-şi că angajata casei de schimb a greşit, femeia i-a cerut acesteia să-i dea şi restul de bani. „Mi-a răspuns că ăştia sînt banii. Că acel curs despre care am vorbit iniţial este valabil pentru cecurile de călătorie şi că, de fapt, la această casă de schimb valutar un euro se cumpără cu 3,042 lei. Apoi mi-a arătat afară, la cîţiva metri de sediul societăţii, un panou din lemn, aşezat la marginea trotuarului, pe care era scris acest curs, de 3,042 lei. Cum să vezi acel panou dacă este atît de departe? Poţi să intri în sediul firmei şi să nu-l observi. În plus, în casa de schimb există un alt curs afişat, valabil, însă doar pentru cecurile de călătorie. Dacă nu te uiţi cu atenţie, te păcăleşti. Este incredibil cum îşi permit aceşti oameni să te fure pe faţă, fără niciun fel de jenă. I-am cerut să-mi dea înapoi cei 1.500 de euro, dar mi-a spus că este imposibil. Apoi a dat un telefon şi a venit un tînăr, care a încuiat uşa casei de schimb. Acum nu vor să mai deschidă”, a relatat Georgeta Constantin.

Bani pentru tratamentul nepoatei

Femeia spune că avea nevoie de banii pe care i-a pierdut ca de aer. Avea de gînd să cumpere medicamente pentru nepoata ei, de numai zece luni. „Fetiţa are probleme mari de sănătate. Face tratament de ceva timp şi chiar mîine (n.r - azi) ar fi trebuit să mergem la medic. Aceştia bani ne-ar fi fost de mare ajutor, dar acum va trebui să ne lipsim de ei. Fiul meu, care e plecat în voiaj, îi trimisese acasă tocmai ca să ne putem descurca cu toate aceste cheltuieli. Astăzi am pierdut cei 2.000 de lei”, a adăugat Georgeta Constantin.

Cînd şi-a dat seama că nu are nicio şansă de a-şi mai vedea banii înapoi, femeia a luat drumul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Constanţa (CJPC), acolo unde a depus o reclamaţie împotriva SC Eurofinance SRL. Rodica Mocanu, purtătorul de cuvînt al CJPC, a declarat: „În acest caz nu putem face nimic, pentru că doamna care a depus reclamaţia a semnat bonul de acceptare a tranzacţiei, în care se specifică şi suma. Noi nu putem anula acel bon. Inspectorii noştri vor efectua un control la casa de schimb, urmînd să dispună sancţiuni în cazul în care se constată nereguli privind informarea consumatorului. Aceasta nu este prima plîngere legată de societatea respectivă. Au mai existat reclamaţii, iar inspectorii noştri au mai dispus măsuri şi sancţiuni”.

Am încercat să discutăm şi cu reprezentanţii societăţii, însă aceştia au refuzat să stea de vorbă cu noi. Angajaţii firmei Eurofinance SRL au încuiat uşa de acces şi au refuzat să o mai deschidă, motivînd că ... au pierdut cheia.