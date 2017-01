Înşelaţi de constructor

18:05:17 / 10 Aprilie 2014

dai bani in avans la straini

plata unui constructor se face in functie de etapele unei constructii. daca avea plan de constuctie si un desfasurator in care spunea spatamana asta finalizam etapa 'd' verifici ca treaba e buna si platesti etapa 'd' si tot asa. banii inainte nu se dau cautati si cititi operele autorului Dan Ariely si o sa vedeti de ce. I-a vazut necunoscatori de procedeu si cu banii in mana si ce era sa zica sa le ia banii ca nu le face treaba si mai ales la un pret de china.