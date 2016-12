Înşelaţi de un fals operator Orange

Anul trecut, reprezentanţii Ministerului de Interne atrăgeau atenţia asupra apariţiei unui nou tip de fraudă, prin intermediul telefoniei mobile. Aceştia spuneau că victimele sunt sunate de diverse persoane care pretind că lucrează pentru „Cosmote”, „Orange” sau „Vodafone” şi le comunicau faptul că trebuie să tasteze un cod care începe cu „09”, pentru ca telefoanele să le fie verificate. Hoţii dispuneau de dispozitive care le permiteau să citească datele cartelei SIM a victimei, iar după acest pas nu le rămânea decât să creeze una sau mai multe clone ale cartelei respective, prin intermediul cărora vorbeau în contul persoanelor înşelate, acestea primind facturi exorbitante. Pentru că „ţintele” nu mai cred nici în înşelătoriile cu premiul câştigat sau alte cadouri invocate, escrocii au o altă găselniţă, care se pare că nu dă greş.

ESCROCHERII PRIN SMS Un bărbat de 35 de ani, din Constanţa, şi-a adăugat suma de 105 euro la factură, după ce a fost înşelat telefonic de un fals operator Orange. Bărbatul a declarat că, miercuri după-amiază, soţia sa a primit un mesaj pe telefonul mobil care suna în felul următor: „Vă rugăm contactaţi urgent Departamentul Tehnic Orange România pentru corectarea facturii datorită unei tentative de fraudă. Pentru detalii apelaţi la numărul de telefon 0756XXXXXX”. „Soţia mea a sunat la numărul respectiv şi i s-a spus că s-a făcut o fraudă cu numărul ei, că s-ar fi sunat în străinătate. I s-a transmis că pentru a anula această fraudă trebuie să dea datele personale şi să urmeze nişte paşi specificaţi de operatorul respectiv. Iniţial, ea nu şi-a dat seama de ce se întâmplă deoarece, în urmă cu două zile, fetiţa noastră de un an a luat telefonul şi a trimis câteva MMS-uri la un văr de-al meu. Când am văzut mesajul de la Orange, am crezut că tot ea a făcut ceva. Mai mult, la celălalt capăt al firului era un bărbat care se comporta exact ca un operator. Iniţial, a răspuns un robot care ne-a spus că liniile sunt ocupate şi să încercăm mai târziu, iar apoi, în timpul convorbirii, soţia era rugată să aştepte să verifice datele şi multe alte lucruri pentru a o face să creadă că e de la Orange. La un moment dat i s-a spus că de pe numărul ei s-a sunat în străinătate şi i s-au dat mai multe numere de telefon să vadă dacă îi sunt familiare. După ce tastam numerele, îmi apărea reîncărcare şi am spus acest lucru, dar aşa-zisul operator mi-a spus că aşa apare şi că la final anulăm frauda”, a declarat Relu Sorin Teodoroiu, soţul victimei. După ce au terminat convorbirea, bărbatul s-a gândit să sune şi la „Relaţii cu clienţii” la Orange, unde a aflat cu stupoare că a fost înşelat de un fals operator. Păgubitul spune că în cursul zilei de astăzi va merge la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa pentru a depune o plângere în acest sens.