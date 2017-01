Înşelătorie pe faţă la o casă de schimb valutar din buricul oraşului

O casă de schimb valutar din Constanţa, aparţinînd SC Euro Finance SRL, care îşi desfăşoară activitatea pe strada Ştefan cel Mare, în buricul oraşului, a fost prinsă, vineri, înşelînd pentru a „n” - a oară un client. Un cetăţean străin era disperat că i s-a perceput un comision consistent atunci cînd a dorit să schimbe o sută de euro. Cea care îl însoţea pe acesta mai avea puţin şi leşina atunci cînd a constatat că omul a fost înşelat, profitîndu-se de acesta. „Este incredibil ce se întîmplă. El nu ştie limba română, nimeni nu i-a spus nimic. De ce-şi bat joc de oameni în halul acesta? Nicăieri pe acest bon nu scrie în limba engleză, este inadmisibil!”, se arăta indignată femeia. Toţi cei care s-au strîns în faţa casei de schimb valutar comentau de mama focului că nu este pentru prima dată cînd oamenii sînt „furaţi” ca în codru şi că nimeni nu face nimic pentru a stopa înşelătoriile care se petrec la respectiva casă de schimb valutar. „Săptămîna trecută, personal am văzut cum o femeie a leşinat. A fost înşelată la fel, cu o mare sumă de bani. Sînt nişte nenorociţi ordinari. Nimeni nu-i vede pe aceşti hoţi. Ne mirăm de ce nu mai vin turiştii la noi. De asta: sînt cîţiva care-şi bat joc şi care-i alungă de la noi. Să afişeze aşa cum trebuie comisioanele pe care le percep şi să nu-şi mai bată joc în acest hal de oameni”, a spus, nemulţumit, un alt localnic, martor la mai multe evenimente de acest gen. De data aceasta, comisarii Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorului (CRPC) Constanţa au fost la faţa locului, aşa că au putut remedia problema reclamantului, care s-a dovedit a fi întemeiată. Comisarul şef al CRPC, Bogdan Dima, a fost nevoit să ridice tonul de mai multe ori la salariata casei de schimb valutar care se prefăcea că nu înţelege despre ce este vorba. Oficialul a constatat că, de fapt, bonul pe baza căruia fusese efectuat schimbul valutar nu era unul conform cu legea, prin urmare, clientul a avut tot dreptul să i se înapoieze banii. Potrivit comisarului şef al CRPC, pentru deficienţele de informare, unitatea a fost sancţionată cu zece mii de lei, dar riscă să-şi tragă şi obloanele pînă la remedierea deficienţelor constatate. „Am depistat la această casă de schimb valutar o înţelătorie pe faţă, aşa că am amendat unitatea cu zece mii de lei. Am reuşit să-i dăm omului banii înapoi”, a declarat comisarul şef al CRPC.