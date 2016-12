Înşelătorii în numele „Casei Speranţa“

În ultimii ani, tot mai multe persoane ajung să fie înşelate de falşii voluntari care strâng bani pentru oamenii bolnavi. Dacă unele se lasă imediat impresionate de poveştile înduioşătoare ale copiilor sau bătrânilor aflaţi în suferinţă şi donează bani, altele ezită şi privesc cu suspiciune cazurile prezentate. Chiar dacă unele situaţii sunt, într-adevăr, reale, sunt şi foarte mulţi escroci care se folosesc de imaginea unor oameni bolnavi pentru a face rost de bani. Astfel de indivizi se întâlnesc şi pe străzile Constanţei. Zilele trecute, câteva persoane au bătut la uşa constănţenilor pentru a strânge bani pentru copiii şi tinerii bolnavi de SIDA care trăiesc în fundaţia „Morning Glory House”, denumită şi „Casa Speranţa”. Deşi au reuşit să păcălească pe unii dintre constănţenii de bună credinţă, alţii nu s-au lăsat înşelaţi şi au verificat dacă într-adevăr este iniţiată de organizaţie o astfel de campanie de strângere de fonduri. „Am fost contactaţi telefonic, zilele trecute, de câţiva constănţeni şi am fost întrebaţi dacă avem voluntari trimişi pe teren pentru strângeri de fonduri, pentru că la uşile oamenilor s-au prezentat persoane care s-au declarat ca fiind autorizate să facă acest lucru pentru tinerii din „Casa Speranţa“. Noi nu am iniţiat niciodată vreo astfel de acţiune şi nu am pus pe nimeni să umble din casă în casă pentru a strânge bani. Cei care au făcut acest lucru sunt doar nişte escroci”, a declarat administratorul fundaţiei „Morning Glory House” pentru copii bolnavi de SIDA, Elena Cişmaşu. Aceasta a tras un semnal de alarmă printre constănţeni şi îi atenţionează să nu facă niciun fel de donaţie în bani, înainte de a afla sigur dacă sumele vor fi direcţionate către persoanele care au nevoie de ajutor. De asemenea, Cişmaşu a precizat că va înainta o sesizare şi Poliţiei.