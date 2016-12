INSEMEX a finalizat raportul de expertiză privind incendiul din clubul Colectiv

INSEMEX Petroşani a finalizat raportul de expertiză privind incendiul din clubul Colectiv şi l-a predat, marţi, Institutului Naţional pentru Expertize Criminalistice, documentul având peste 500 de pagini, plus anexe.

Directorul INSEMEX Petroşani, George Găman, a declarat, marţi, că raportul de expertiză privind incendiul din clubul Colectiv a fost finalizat.

„Am finalizat raportul de expertiză privind incendiul din clubul Colectiv pe care l-am predat, marţi, celor de la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice care îl vor trimite, la rândul lor, Parchetului de pe lângă ICCJ. La noi munca e gata. Raportul are peste 500 de pagini, plus anexe, filmări video, experimentele făcute, simulările. A fost tratat cu prioritate acest caz, am lăsat deoparte orice altceva şi ne-am focalizat exclusiv pe acest caz”, a spus Găman.

Directorul INSEMEX Petroşani a afirmat că nu poate spune care sunt concluziile raportului.