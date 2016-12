Însemnele tricolore, hulite în şcolile din Covasna

EXTREMISM În judeţene unde maghiarii sunt majoritari, extremismul nu are limite. Dacă până acum scandalurile xenofobe erau duse, în general, între diferite personaje politice, de data aceasta, elevi maghiari dintr-un liceu din Covasna au depăşit limita, ameninţând şi atacând o elevă româncă, pe numele său Elena Sabina, doar pentru faptul că a „îndrăznit” să poarte o bentiţă tricoloră în culorile României. Cu atât mai revoltător este faptul că incidentul s-a petrecut într-o şcoală. Întâmplarea a fost relatată de minoră pentru un cotidian din Capitală. Ea spune că incidentele au fost declanşate de colegii săi de clasă, care au jignit-o doar pentru faptul că a mers mai multe zile la rând la şcoală cu bentiţa tricoloră. Culmea este că, alături de aceasta, au mai fost atacaţi verbal şi alţi doi elevi români, care au avut „tupeul” să-şi apere colega. În ecuaţia scandalului a intrat şi diriginta elevei, care i-a smuls bentiţa. Apoi, scandalul s-a mutat în Cancelarie, unde minora a fost ţinta altor atacuri. „M-au întrebat cu ce scop am făcut asta? Ce am avut de câştigat? Mi s-a spus că asta e instigare şi că am stricat imaginea şcolii... Şi-am întrebat: la ce am instigat?”, a spus eleva, care a fost ameninţată cu exmatricularea. Ea a adăugat că pe un site de socializare a fost ameninţată cu moartea, înjurată şi făcută ţigancă de către un individ. Şi, pentru a completa tabloul, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Covasna, Irma Keresztely, s-a „implicat” în caz, cerând un raport conducerii Liceului mixt „Korosi Csoma Sandor” din Covasna.

COMPARAŢIE În comparaţie cu incidentele din şcoala din Covasna, eleva a amintit că, pe 1 Decembrie, mai mulţi colegi maghiari au venit la şcoală cu tricouri cu harta Ungariei mari şi cu un steag unguresc. „Când noi am cântat imnul naţional, au început să huiduie şi să ne facă semne obscene. Culmea este că nimeni nu s-a luat de ei atunci”, a mai spus Elena Sabina. În altă ordine de idei, Consiliul Naţional al Elevilor consideră că împotriva elevei din Covasna care a mers la şcoală cu bentiţă tricoloră s-au produs acţiuni de discriminare, precizând că va sesiza Ministerul Educaţiei şi Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării pentru a lua măsurile necesare.