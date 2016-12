Insolvenţa, colacul de salvare al firmelor

Centrul Enterprise Europe Constanţa a organizat, ieri, la sediul instituţiei, seminarul cu tema „Noutăţi legislative privind insolvenţa”. Cu acest prilej, avocatul şi practicianul în insolvenţă Elena Dăscălescu le-a prezentat celor implicaţi în activitatea de insolvenţă (practicieni în insolvenţă, reprezentanţii juridici ai societăţilor comerciale, societăţi bancare, avocaţi) principalele modificări aduse de-a lungul timpului legii insolvenţei, dar şi etapele procedurii insolvenţei. Potrivit afirmaţiilor lui Dăscălescu, ultima modificare adusă Legii 85/2006 a intervenit în urmă cu două luni, prin Legea 169/2010 şi a adus o serie de noutăţi. „Potrivit Legii 169/2010, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru acoperirea unei creanţe în termen de 90 de zile de la scadenţă. În vechea reglementare, termenul era de 30 de zile de la data scadenţei creanţei. O altă noutate se referă la valoarea - prag (cuantumum minim al creanţei), care s-a majorat de la 30.000 lei, la 45.000 lei, iar pentru salariaţi, aceasta este de şase salarii medii brute pe economie de salariat. Totodată, perioada de observaţie după expirarea căreia debitorul poate intra în procedura simplificată s-a redus de la 60 de zile, la maximum 50 de zile”, a spus Dăscălescu. Practicianul în insolvenţă a arătat că deschiderea procedurii insolvenţei se face atât la cererea debitorului, cât şi la cererea unui creditor îndreptăţit. În prezent, realitatea economică a făcut posibil ca din ce în ce mai multe cereri să fie formulate de către debitori în condiţiile în care aceştia doresc să-şi reorganizeze activitatea şi să-şi numească un administrator, respectiv un practician în insolvenţă. Potrivit afirmaţiilor lui Dăscălescu, deschiderea procedurii insolvenţei are o serie de efecte importante atât pentru debitor, cât şi pentru ceilalţi participanţi la procedură. „Prin deschiderea acestei proceduri, firma aflată în colaps are posibilitatea să-şi reorganizeze activitatea. În plus, pe perioada cât societatea este declarată în insolvenţă, penalităţile de întârziere şi dobânzile nu mai curg”, a spus Dăscălescu. În opinia practicianului în insolvenţă, evoluţia crescătoare a cazurilor de insolvenţă se va menţine şi în perioada următoare, pe fondul lipsei acute de lichidităţi, al întârzierilor la încasarea facturilor, al reducerii volumului de activitate în diverse sectoare ale economiei, precum şi pe fondul blocajului financiar în care se află principalii parteneri de afaceri. Numărul firmelor care se aflau în diverse stadii de insolvenţă în primul semestru a crescut cu 7,5% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2009, la 11.221 companii, iar comerţul, construcţiile şi transporturile au fost cele mai afectate sectoare de activitate, potrivit unui studiu Coface. În primele şase luni, 6.255 de firme se regăseau în procedură generală de insolvenţă, 2.235 în procedură simplificată de insolvenţă, 2.717 în faliment şi 14 în reorganizare judiciară. În aceeaşi perioadă a anului trecut au fost înregistrate în total 10.435 de dosare de insolvenţă.