Insolvența personală va produce sclavi fără casă

Pare-se că Parlamentul a decis ca legea insolvenței persoanei fizice să intre în vigoare în octombrie, nu în decembrie. E o decizie pripită, avertizează avocatul Gheorghe Piperea - „Nu numai că autoritățile nu sunt pregătite să o aplice, dar legea e dăunătoare consumatorilor. Speram să fie corectată în perioada de un an răgaz pe care și-a luat-o guvernul tehnocrat“. Ce e în neregulă? În primul rând, legea e inaplicabilă pe partea de procedură administrativă. Nu există și nici nu vor exista prea curând comisii de insolvență. „Multă vreme, probabil trei - patru ani, legea va fi aplicabilă doar în procedura lichidării de active. S-a copiat naiv din insolvența profesioniștilor; persoanele fizice nu au active și nici contabilitate, ci bunuri, drepturi și obligații. La lichidare, casa e prima, iar asta durează șase luni. Și-n plus, descărcarea de datorii e doar parțială (50% în primul an, 60% în primii trei ani); sau vine după o perioadă prea lungă de timp - datorii șterse 100% în cinci ani de la închiderea procedurii, și asta doar dacă există o hotărâre judecătorească, ce poate întârzia doi - trei ani“, explică Piperea. Un calcul simplu arată că debitorul nu e liberat timp de zece ani. „Calvarul unui homeless... E sclav fără casă în toată perioada. Pe de altă parte, legea dării în plată scapă oamenii de datorii în 4 - 5 luni. Cu toate acestea, autorul ei (Ana Birchall - n.r.) spune că darea în plată i-a încurcat planurile. Care planuri? Acelea de a crea o nouă categorie de sclavi?“, conchide avocatul. Cât despre legea conversiei creditelor în valută, discuțiile au fost amânate pentru sesiunea de toamnă (5 septembrie).